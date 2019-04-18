OSADCHİY: “UNFICYP ile müzakerelerin bağlanmasına karşıyız”

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Haber Ajansı KİPE’ye konuşan Osadchiy, Rusya’nın UNFICYP’e göndermeye hazırlandığı 5 askerle ilgili açıklama yaparak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5 asker gönderme kararının, Rusya’nın UNFICYP’in adadaki misyonuna verdiği önemden kaynaklandığını belirtti.
Habere göre Osadchiy, BM’nin Kıbrıs sorunundaki önemli ve istikrar sağlayıcı rolünü daha etkin şekilde sürdürmesi gerektiğine işaret etti.
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