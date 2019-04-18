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OSADCHİY: “UNFICYP ile müzakerelerin bağlanmasına karşıyız”

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Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, BM Barış Gücü’nün adadaki göreviyle Kıbrıs sorunu müzakerelerindeki ilerlemenin bağlanmasına karşı olduklarını ve böyle bir bağlantının “yapay” olacağını söyledi.
OSADCHİY: “UNFICYP ile müzakerelerin bağlanmasına karşıyız”

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Haber Ajansı KİPE’ye konuşan Osadchiy, Rusya’nın UNFICYP’e göndermeye hazırlandığı 5 askerle ilgili açıklama yaparak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5 asker gönderme kararının, Rusya’nın UNFICYP’in adadaki misyonuna verdiği önemden kaynaklandığını belirtti.

Habere göre Osadchiy, BM’nin Kıbrıs sorunundaki önemli ve istikrar sağlayıcı rolünü daha etkin şekilde sürdürmesi gerektiğine işaret etti.

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