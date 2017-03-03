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Oscar fiyaskosunun sorumluları ölüm tehditleri alıyor

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Oscar fiyaskosunun sorumluları ölüm tehditleri alıyor
Karışıklık, 89 yıllık Oscar ödül törenindeki en büyük hata olarak tanımlanıyor

89. Oscar Ödül Töreni'nde En İyi Film Oscarı zarflarını karıştıran yetkililere, sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri almaları nedeniyle koruma tahsis edildi.

Ödül töreninin denetçisi PricewaterhouseCoopers (PwC) şirketi, Brian Cullinan ve Martha Ruiz'in ev adreslerinin ve ailelerinin fotoğraflarının paylaşılmasının ardından kendilerine koruma verildiğini açıkladı.

Magazin haber sitesi TMZ, ikilinin hayatlarından endişe ettiğini yazdı.

Brian Cullinan ve Martha Ruiz'in bir daha Oscar törenlerinde görev almayacakları açıklanmıştı.

Ancak TMZ, ikilinin işten çıkarılmayacaklarını yazdı.

PricewaterhouseCoopers'ın da bundan sonraki Oscar törenlerinde denetçilik görevine devam edip etmeyeceği belirsiz.

Oscar ödüllerinin başkanı Cheryl Boone Isaacs, PwC şirketiyle anlaşmanın gözden geçirildiğini duyurdu.

Tüm zarflardan oluşan iki kutu var

26 Şubat'ta gerçekleştirilen ödül töreninde Moonlight (Ay Işığı) filminin kazandığı Oscar, yanlışlıkla La La Land (Aşıklar Şehri) filmine verilmişti.

La La Land filminin oyuncusu Emma Stone En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldıktan sonra, aynı ödülün olduğu diğer zarf yanlışlıkla En İyi Film Ödülü'nü vermek için sahneye çıkacak olan aktör Warren Beaty'e verilince, bu karışıklık yaşanmıştı.

Oscar ödül töreninde kazananlarının isimlerinin olduğu tüm zarflardan oluşan iki kutu var. Diğer sete bir şey olursa diye biri yedekte tutuluyor.

PwC şirketinden yetkililer ise, Oscar sahnesinin sağ ya da sol tarafında, ödülü sunacak ünlüler sahneye çıkmadan önce onlara zarfları vermek için ayakta bekliyor.

Karışıklık, 89 yıllık Oscar ödül törenindeki en büyük hata olarak tanımlanıyor.

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