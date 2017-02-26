Oscar ödülleri bu gece sahiplerini bulacak

ABD'nin Los Angeles kentinde bu gece düzenlenecek, dünya film sektörünün en büyük gecesi olarak bilinen Oscar ödül töreni için geri sayım başladı.

Amerikan Sinema Bilimleri ve Sanat Akademisinin dünyanın en prestijli ödüllerini dağıttığı Oscar gecesi için Dolby Tiyatrosu'ndaki tüm hazırlıklar tamamlandı. Dolby Tiyatrosu'nun bulunduğu Hollywood Bulvarı tamamen trafiğe kapatılırken, polis törenlerin yapılacağı bölgede sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Komedyen Jimmy Kimmel'in sunacağı 89. Oscar gecesinde, renkli performanslarıyla öne çıkan Lady Gaga üst üste dördüncü kez sahneye çıkacak.

Dolby Tiyatrosu'nun Başkan Yardımcısı Curt Behlmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oscar'a ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek şirketin dünya genelinde sahip olduğu 60 sinemasında en ileri teknolojileri kullandığını kaydetti.

“İLK DEFA BİR TÜRK AŞÇI OSCAR'IN MUTFAĞINDA YER ALACAK”

Dolby Tiyatrosu'nun 5. katındaki Governors Ball'da bin 500 misafirin ağırlanacağı gecede, 75 çeşit yemek servis edilecek. Yemeklerin hazırlanmasından sorumlu olan ünlü Avusturyalı şef Wolfgang Puck, bu sene ilk defa, San Francisco'da aşçılık yapan Yiğit Mirzaoğlu'nu Oscar gecesinde "helal mutfağın" sorumlusu olarak seçti. Ünlülerin aşçısı olarak bilinen Puck'un, Mirzaoğlu'nu binlerce aşçı arasından seçtiği bildirildi.

“LADY GAGA'NIN OSCAR REKORU”

Bu yılki ödül töreninde Lady Gaga, Anna Kendrick ve Jennifer Hudson sahneye çıkacak. Bu seneki törenle üst üste dördüncü kez Oscar törenlerinde sahneye çıkacak Lady Gaga, aynı yıl içerisinde hem Oscar'da hem de Amerikan Futbolu Ligi'nin şampiyonluk finali Super Bowl'da sahneye çıkan ilk sanatçı oldu.

“TRUMP DESTEKÇİLERİNDEN OSCAR PROTESTOSU”

Oscar ödül törenlerini protesto etmek amacıyla Dolby Tiyatrosu önünde toplanan ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, ABD basını ve Oscar aleyhine sloganlar attı.

Törenlerin yapılacağı tiyatronun girişindeki kırmızı halının yanında slogan atan küçük grubu sözlü olarak taciz ederek pankartlarını kıran bir kişi gözaltına alındı.

Oscar ödül gecesine, Trump karşıtı espri ve siyasi mesajların damgasını vurması bekleniyor.