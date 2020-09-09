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Oscar Ödülleri: En iyi film ödülüne çeşitlilik kuralı getirildi

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Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, getirdikleri yeni kuralla en iyi film ödülünü alacak filmin çeşitlilik üzerine bazı kriterleri karşılaması gerektiğini duyurdu.
Oscar Ödülleri: En iyi film ödülüne çeşitlilik kuralı getirildi

Akademi, hem kamera önünde hem de kamera arkasında temsil ve katılımı artıracağını umduğu dört standart belirledi.

2025 yılında yürürleğe girecek standarlarla 96. Oscarlarda en iyi film ödülünü, dört standarttan en az ikisini karşılayan filmler ödüle hak kazanacak.

Oscar Ödülü, bir süredir çeşitliliklere sahip olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Standartlar kadınların, ırksal ve etnik grupların, LGBTİ+ ve engelli bireylerin temsiliyetini içeriyor.

Duyurulan dört maddelik standartlar şöyle:

  • Başrol oyuncularından veya önemli yardımcı oyunculardan en az biri yeterince temsil edilmeyen bir ırksal veya etnik gruptan gelmeli. Ya da film bu toplulukların yaşadığı sorunlara işaret etmeli.
  • Sahne arkasındaki yönetmenler ya da teknik ekip üyeleri dezavantajlı gruplardan gelmeli. Bu grupta kadınlar, farklı ırklar, LGBTİ+ bireyler ve engelliler yer almalı.
  • Ücretli çıraklık, staj ve eğitime yer verilmeli.
  • Aynı azınlık kuralları pazarlama ve dağıtım ekiplerinde de uygulanmalı.

Bu ayrıntılı şartlar, 2024 yılı itibariyle çekilen ve 2025 ve sonrasında aday olacak filmler için geçerli olacak.

Akademi Başkanı David Rubin ve CEO'su Dawn Hudson yaptıkları ortak bir açıklamada, "Kameralarımızın diyaframı, hem sinema filmlerinin yaratılmasında hem de onlarla bağlantı kuran izleyicileri yansıtacak şekilde genişlemelidir" dedi.

"Oscar Çok Beyaz" boykotları yaşanmıştı

2016'da siyah veya azınlık aktörlerinin aday gösterilmemesi "#OscarSoWhite" (Oscar Çok Beyaz) hareketiyle protesto edilmişti.

Aynı yıl ABD'li yönetmen Spike Lee ve aktris Jada Pinkett Smith'in boykotu Oscar ödül törenine damgasını vurmuştu. Lee, Instagram hesabından paylaştığı mesajda 'bembeyaz' bir ödül törenini destekleyemeyeceğini söylemişti.

Bu durum Akademi'nin 2020'de kadın, siyah ve diğer azınlıklardan üyelerinin sayısını ikiye katlama sözünü vermesine yol açtı.

Akademi, geçtiğimiz günlerde yüzde 45'i kadın, yüzde 36'sı beyaz olmayan 819 yeni üyeyi bu yılki Oscar'lara oy vermeye davet etti.

Akademi bu hamlesiyle kadın üye sayısını ikiye; az temsil edilen etnik grupların sayısını ise üç katına çıkarmış oldu.

Akademi yaptığı son duyurusunda ise, sinemaya giden seyircilerin çeşitliliğini daha iyi yansıtmak için ekranda ve ekran arkasında eşit temsili teşvik etmek için" en iyi film ödülü için uygunluk koşullarını getirdiğini söyledi.

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