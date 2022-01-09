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Oscar Ödüllü Sanatçı Marilyn Bergman Yaşamını Yitirdi

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Eşi Alan Bergman ile birçok televizyon programı, film ve müzikalde imzası bulunan Marilyn Bergman yaşamını yitirdi.
Oscar Ödüllü Sanatçı Marilyn Bergman Yaşamını Yitirdi

“The Way We Were”, “How Do You Keep the Music Playing”de kocası Alan Bergman ile çalışan Oscar ödüllü söz yazarı Marilyn Bergman, Los Angeles’taki evinde 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ailenin temsilcisi Jason Lee, Marilyn Bergman’ın Covid-19 ile ilgili olmayan solunum yetmezliğinden öldüğünü ve son dakikalarında kocasının başucunda olduğunu söyledi.

1958’de evlenen Bergman’lar, Tin Pan Alley’in romantizmini çağdaş popun unsurlarıyla birleştirerek film, televizyon ve sahne için baladlar yaptılar. Bu alanda ustalaşmış bir işbirliği ve uyum içinde oldukça üretken çalıştılar.

Marvin Hamlisch, Cy Coleman ve Michel Legrand gibi dünyanın en iyi bestecileriyle çalıştılar; Frank Sinatra ve Barbra Streisand’dan Aretha Franklin ve Michael Jackson’a dünyanın en iyi şarkıcılarının albümlerine adını veren şarkıların sözlerinde onların imzası yer aldı.

Şarkıları arasında Streisand-Neil Diamond düeti ”You Don’t Bring Me Flowers”, Sinatra’nın ”Nice ‘n’ Easy” ve Dean Martin’in ”Sleep Warm” sayılabilir. 1970’lerin sitcom’ları Maude ve Good Times’a yüksek tempo temalarının yazılmasına yardımcı oldular, 1978’de Broadway gösterisi Ballroom için söz ve müzik üzerinde işbirliği yaptılar.

Ancak en çok filmlere katkılarıyla tanındılar, bazı temaları bazen filmlerin kendisinden daha fazla hatırlandı. Öne çıkanlar arasında Tootsie’den Stephen Bishop’ın ”It Might Be You”; Thomas Crown Affair’den Noel Harrison’ın ”The Windmills of Your Mind”; ve Best Friends için James Ingram-Patti Austin düeti ”How Do You Keep the Music Playing?” sayılabilir.

STREISAND İLE 60’DAN FAZLA ŞARKI KAYDETTİLER

Zirveye çıkan ise hiç kuşkusuz Barbra Streisand-Robert Redford romantik dramasıyla aynı adı taşıyan ”The Way We Were” idi. Streisand, onlarla 60’dan fazla şarkı kaydetti.

Bergman’lar ”The Way We Were”, ”Windmills of Your Mind” ve Streisand’s Yentl’in soundtrack’i ile üç Oscar kazandılar, ayrıca üçü 1983’te olmak üzere 16 kez de Oscar’a aday gösterildiler. Ayrıca iki Grammy ve dört Emmy kazandılar ve Songwriters Hall of Fame’e girdiler.

Marilyn Bergman, Amerikan Besteciler, Yazarlar ve Yayıncılar Derneği’ne seçilen ilk kadın oldu; daha sonra başkan yardımcısı ve başkan olarak görev yaptı. Ayrıca Kongre Kütüphanesi Ulusal Kaydedilmiş Ses Koruma Kurulu’nun ilk başkanıydı.

Marilyn Bergman, 2013 yılında HuffPost’ta yer alan söyleşisinde, şunları söylemişti: “Bir kişi orijinal olan, insanların ruhuna seslenen bir şarkı sözü yaz yazmışsa, olmayan bir şeyi yarattığını hisseder. Olmayan bir şeyi yapmak için de önünüzde ne olduğunu bilmek zorundasınız.”

“EN ÖNEMLİSİ SAYGI VE GÜVEN”

Bergman’lar Brooklyn’deki alt-orta sınıf Yahudi ailelerinden geliyordu. Kızlık soyadı Katz olan Marilyn’den, Alan’dan dört yıl önce aynı hastanede doğdu, aynı mahallede büyüdüler, çocukluktan beri müzik ve film hayranıydılar.

İkisi de 1950’de Los Angeles’a taşındı. Marilyn New York Üniversitesi’nde İngilizce ve psikoloji okudu, ancak birkaç yıl sonra, aynı besteci için çalıştıkları zamana kadar bir araya gelmediler.

Bergman’lar, birçok şarkı sözü yazma ekibinin sınırlarından ve gerilimlerinden arınmış görünüyordu. Yaptıklarını ev işlerine (yıkama, kurutma) ya da beyzbola (atma ve yakalama) benzettiler. Birbirleriyle o kadar uyumluydular ki belirli bir şarkı sözünü kimin yazdığını hatırlamakta zorlandılar.

HuffPost’taki söyleşide Marilyn’e kendilerini şöyle tanımlıyordu: ”Bizim ortaklığımız da evliliğimiz gibi. Her ikisinin de yönleri aynı. Saygı ve güven. Bunların hepsi bir yazılı ortaklıkta da evlilikte de gereklidir.

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