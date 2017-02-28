Oscar sonrası Trump’tan ilk yorum

ABD Başkanı Donald Trump, kendisiyle ilgili konuşmaların ve esprilerin bolca yapıldığı ve protestolara sahne olan 89. Oscar Ödül Töreni sonrası ilk yorumunda, kendisine çok fazla odaklanıldığı için finalde hata yapıldığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisiyle ilgili konuşmaların ve esprilerin bolca yapıldığı ve protestolara sahne olan 89. Oscar Ödül Töreni sonrası ilk yorumunda, kendisine çok fazla odaklanıldığı için finalde hata yapıldığını söyledi. Tören sonunda yapılan yanlış anonsla en iyi filmin önce La La Land olarak açıklanması, ardından da Moonlight olarak düzeltilmesi, törenin Trump esprileriyle hatırlanacak yerde “hatalı Oscar” olarak hafızalara kazınmasına yol açtı. Donald Trump, Oscar töreniyle ilgili ilk açıklamasını Breitbart News’e yaparak, “Sanırım siyasete o kadar çok odaklandılar ki finalde birlikte hareket etmediler” dedi. “Bu biraz üzücüydü” diyen Trump, “Oscar’ların şıklığından uzaktı. Göz alıcı bir gece gibi hissetirmedi. Bu şekilde bitirmek son derece üzücü” yorumunu yaptı. Trump, Oscar gecesi ile ilgili hiç tweet atmazken, oğlu Donald Trump Jr, Oscar töreninde yapılan bir başka hataya Twitter üzerinden göndermede bulunan bir not yazdı. Oscar’ın anı bölümünde, hayatını kaybeden yapımcı Jan Chapman yerine, hayatta olan Avustralyalı kostüm tasarımcısı Janet Patterson’ın fotoğrafının kullanılması üzerine Donald Trump Jr, Twitter’dan şu yorumda bulundu: “İlginç bir hata. Hollywood sahne arkasındaki küçük insanları neredeyse hiç önemsemiyor gibi.” Öte yandan, Oscar gecesinde Donald Trump'ın Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesi ve göçmenler hakkındaki sözlerine yönelik tepkiler dikkati çekti. Yabancı dilde en iyi film Oscar’ını kazanan İranlı yönetmen Asghar Farhadi, Trump'ın başkanlık kararnamesini protesto etmek için törene katılmadı. ‘The Salesman’ adlı filmi ile ödül kazanan Farhadi, uzaya çıkan ilk İranlı kadın Anousheh Ansari vasıtasıyla törene katılanlara mesaj gönderdi.

İkinci kez ödül almaktan duyduğu onuru ifade eden Farhadi, "Bu akşam sizinle orada olmadığım için üzgünüm. Orada bulunmamamın nedeni, göçmenlerin ABD'ye girişini yasaklayan insanlık dışı yasalarla saygısızlığa uğrayan ülkemin halkına ve diğer 6 ülke halkına duyduğum saygıdan dolayıdır" mesajını yolladı. Törene katılan birçok oyuncu da Trump yönetiminin son dönemdeki söylemlerini ve kararlarını protesto için mavi kurdeleler taktı. Kurdeleyi takanlar arasında en iyi kadın oyuncu ödülü adayı Ruth Negga ve ‘Moonlight’ filminin yönetmeni Barry Jenkins de yer aldı.

Amerikan Sivil Halklar Birliği’ni (ACLU) desteklemek ve Trump'ın seyahat yasağını eleştirmek için takılan kurdeleler, ACLU'nun "ACLU ile birlikte dur" kampanyasının sembolü olarak biliniyor. Trump'ın 7 ülkeye uyguladığı seyahat yasağına karşı ilk yasal mücadeleyi ACLU başlatmıştı. Törenin sunucusu Jimmey Kimmel de törende Trump'a gönderme yapararak, "Artık bizden nefret eden 225 ülkede izleniyoruz. Ülke artık bölünmüş durumda ve insanları bir araya getirmen gerek, dediler" dedi. “Trump’a teşekkür etmek istiyorum" diyen Kimmel, "Geçen sene Oscar’lar ırkçı gibi görünüyordu, artık onun sayesinde böyle bir şey yok. Siyahiler Nasa’yı, beyazlar cazı kurtardı" ifadesini kullandı.

CNN ya da Times’dan biri varsa binayı terk etmenizi istemek zorundayım" diyerek Trump’ın basın yasağına gönderme yapan Kimmel, "Tören başlayalı iki saat oldu ve Donald Trump hala bizimle ilgili tweet atmadı. Endişelenmeye başlıyorum" yorumunu yaptı. Kimmel daha sonra canlı yayında Trump'ı mention'layarak, "Selam, uyanık mısın" tweet'ini attı. Ardından da "Meryl (Streep) selam söylüyor" yazdı.