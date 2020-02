Oscar tarihinde bir ilk: En iyi film ödülü Güney Kore yapımı Parazit'in oldu

Oscar Ödülleri'nin 92 yıllık tarihinde ilk defa İngilizce dışındaki bir dilde çekilen bir film en iyi film ödülünü kazandı: Bong Joon Ho'nun yönettiği, Güney Kore yapımı Parazit filmi en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film kategorilerinde Oscar ödülünü kazandı.

Gecenin bütün gelişmelerini sayfamızda aktardık. Aşağıda adayların ve kazananların tam listesini bulabilirsiniz.

En iyi yönetmen Bong Joon Ho

Gecenin en büyük sürprizi, en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film ödülünü Bong Joon Ho'nun yönettiği Güney Kore yapımı Parazit filminin alması oldu.

Böylece Oscar tarihinde ilk defa İngilizce olmayan bir film en iyi film Oscar'ını kazandı.

Filmin yapımcıları, en iyi film kategorisindeki ödülü kucaklarken bir tarih yazımına aracı oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Yönetmen Bong Joon Ho, aynı kategoride yer alan Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes ve Quentin Tarantino gibi adayları geçerek ödülü kucakladı.

Parazit, en iyi uluslararası film kategorisinde de ödülü kazandıı; filmin yönetmeni Bong Joon Ho, ödülü İspanyol oyuncu Penelope Cruz'dan aldıktan sonra, "Artık bu gece içmeye hazırım" dedi.

En iyi erkek oyuncu Oscar'ını ise 2019 yılının en çok konuşulan filmlerinden olan Joker ile Joaquin Phoenix aldı.

Joaquin Phoenix, Oscar ödülü aldığı konuşmasında beklendiği gibi siyasetle ilgili mesajlar verdi.

Joaquin Phoenix, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldığı BAFTA (İngiliz Film ve Televizyon Sanat Akademisi) töreninde "sistematik ırkçılığı" eleştirmişti.

Ünlü oyuncu konuşmasında, "Sanırım diğer renkten insanlara beyaz değilseniz, burada istenmiyorsunuz mesajını gönderiyoruz" demişti.

Vegan olan Phoenix, Oscar töreninde yaptığı konuşmada ise hayvan haklarına değindi.

"Doğal hayattan koptuğumuzu düşünüyorum" diyen Phoenix, hayvanlara yapılan işkencelere değindiği konuşmasını 1993 yılında hayatını kaybeden erkek kardeşi River Phoenix'ın şarkı sözlerini söyleyerek bitirdi: "Kurtarmak için aşkla koş, huzur seni bulacaktır."

En iyi kadın oyuncu ödülünü Judy filmiyle Renée Zellweger aldı.

Zellweger, bu filmde 1969 yılında hayatını kaybeden efsanevi Amerikalı oyuncu Judy Garland'ı canlandırmıştı.

Brad Pitt ödülünü alırken siyasete dokundu

Gecenin ilk ödülünü Brad Pitt en iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde aldı.

Pitt, Quentin Tarantino'nun yönettiği Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) fimiyle Oscar heykelini kucakladı.

Ünlü oyuncu konuşmasında yönetmen Tarantino'ya teşekkür ederek bu ödülü çocukları için aldığını söyledi.

Brad Pitt daha önce yapımcı kategorisinde Oscar almıştı ancak bu ödül oyunculuk kategorisinde aldığı ilk heykel oldu.

Ödül konuşmasında "Bana konuşmam için 45 saniye verdiler, Senato'nun John Bolton'a verdiğinden daha uzun bir süre" diyen Pitt, böylece siyasete de atıfta bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden azline ilişkin yürütülen soruşturmada Senato, ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da dahil olmak üzere yeni tanıkları dinlememe yönünde karar almıştı.

En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü ise Laura Dern, Netflix yapımı 'Marriage Story' (Evlilik Hikayesi) ile aldı.

Ödülü kabul ederken yaptığı konuşmasında "Gerçek hayatta kahramanlarınızla tanışmayın derler ancak şanslıysanız onlar sizin anne babalarınız olur" diyen Laura Dern ailesine ve filmin yönetmeni Noah Baumbach'a teşekkür etti.

Sürpriz performans Eminem'den

Tören şarkıcı ve oyuncu Janelle Monáe'nin "A Beautiful Day In The Neighborhood" filmine göndermede bulunduğu müzikli performansıyla başladı.

Gecenin sürpriz performansı ile rapçi Eminem'in 8 Miles filminin müziği Lose Yourself'i söylemesiyle meydana geldi.

Eminem bu şarkıyla 2003 yılında en iyi film müziği kategorisinde Oscar'ı almıştı.

Sinema dünyasının en popüler ve prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödül Töreni'nin 92'incisi de uzun zamandır olduğu gibi sunucusuz gerçekleşti.

Kadın yönetmen adayı olmamasına tepki

Bu yıl da aday listesinde özellikle en iyi yönetmen kategorisinde yaptıkları filmlerle beyaz perdede yapımları yer alan kadın yönetmenlerden hiçbirinin bulunmaması ve diğer kategorilerde de farklı etnik kimliklerden çok sayıda ismin yer almaması Akademi'ye eleştirilerin yöneltilmesine yol açtı.

Bu durumu protesto etmek isteyen isimlerden oyuncu Natalie Portman, bu yıl film çeken ancak Oscar'a aday gösterilmeyen kadın yönetmenlerin isimlerini taşıyan bir Dior ceketle törene geldi.

Oyuncu Mark Ruffalo ise en iyi belgesel ödülünü vermeden önce yaptığı konuşmada, "dört yapımın yönetmen koltuğunda kadın olduğuna" dikkati çekti.

En iyi kısa animasyon ödülünü alan Sony yapımı Hair Love'ın ekibi ise bu ödülü animasyon dünyasında daha çok temsiliyetin önemine inandıklarını söyleyerek aldı. Aynı zamanda çoğu zaman gözardı edilen siyahların saçlarıyla ilgili yaşadıklarına da dikkat çekmek

Adayların ve kazananların tam listesi

En iyi film:

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time... in Hollywood

Parasite (Parazit)

En iyi erkek oyuncu:

Antonio Banderas - Pain and Glory

Leonardo DiCaprio - Once Upon a Time... in Hollywood

Adam Driver - Marriage Story

Joaquin Phoenix - Joker

Jonathan Pryce - The Two Popes

En iyi kadın oyuncu:

Cynthia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson - Marriage Story

Saoirse Ronan - Little Women

Charlize Theron - Bombshell

Renee Zellweger - Judy

En iyi yardımcı erkek oyuncu:

Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins - The Two Popes

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci - The Irishman

Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood

En iyi yardımcı kadın oyuncu:

Kathy Bates - Richard Jewell

Laura Dern - Marriage Story

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Florence Pugh - Little Women

Margot Robbie - Bombshell

En iyi yönetmen:

The Irishman - Martin Scorsese

Joker - Todd Phillips

1917 - Sam Mendes

Once Upon a Time in Hollywood - Quentin Tarantino

Parasite - Bong Joon Ho

En iyi uyarlama senaryo:

The Irishman - Steven Zaillian

Jojo Rabbit - Taika Waititi

Joker - Todd Phillips & Scott Silver

Little Women - Greta Gerwig

The Two Popes - Anthony McCarten

En iyi özgün senaryo:

Knives Out - Rian Johnson

Marriage Story - Noah Baumbach

1917 - Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns

Once Upon a Time... in Hollywood - Quentin Tarantino

Parasite - Bong Joon Ho & Han Jin Won

En iyi animasyon:

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

En iyi belgesel:

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Yabancı dilde en iyi film:

Corpus Christi - Polonya

Honeyland - Makedonya

Les Miserables - Fransa

Pain and Glory - İspanya

Parasite (Parazit) - Güney Kore

En iyi sinematografi:

The Irishman - Rodrigo Prieto

Joker - Lawrence Sher

The Lighthouse - Jarin Blaschke

1917 - Roger Deakins

Once Upon a Time... in Hollywood - Robert Richardson

En iyi kostüm tasarımı:

The Irishman - Sandy Powell & Christopher Peterson

Jojo Rabbit - Mayes C Rubeo

Joker - Mark Bridges

Little Women (Küçük Kadınlar) - Jacqueline Durran

Once Upon a Time... in Hollywood - Arianne Phillips

En iyi film kurgusu:

Ford v Ferrari - Michael McCusker & Andrew Buckland

The Irishman - Thelma Schoonmaker

Jojo Rabbit - Tom Eagles

Joker - Jeff Groth

Parasite - Yang Jinmo

En iyi makyaj ve saç tasarımı:

Bombshell - Kazu Hiro, Anne Morgan & Vivian Baker

Joker - Nicki Ledermann & Kay Georgiou

Judy - Jeremy Woodhead

Maleficent: Mistress of Evil - Paul Gooch, Arjen Tuiten & David White

1917 - Naomi Donne, Tristan Versluis & Rebecca Cole

En iyi özgün müzik:

Joker - Hildur Guðnadóttir

Little Women - Alexandre Desplat

Marriage Story - Randy Newman

1917 - Thomas Newman

Star Wars: The Rise of Skywalker - John Williams

En iyi özgün şarkı:

I Can't Let You Throw Yourself Away - Toy Story 4 (Randy Newman)

(I'm Gonna) Love Me Again - Rocketman (Elton John & Bernie Taupin)

I'm Standing With You - Breakthrough (Diane Warren)

Into the Unknown - Frozen 2 (Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez)

Stand Up - Harriet (Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo)

En iyi yapım tasarımı:

The Irishman - Bob Shaw & Regina Graves

Jojo Rabbit - Ra Vincent & Nora Sopková

1917 - Dennis Gassner & Lee Sandales

Once Upon a Time... in Hollywood - Barbara Ling & Nancy Haigh

Parasite - Lee Ha Jun & Cho Won Woo

En iyi ses kurgusu:

Ford v Ferrari - Donald Sylvester

Joker - Alan Robert Murray

1917 - Oliver Tarney & Rachael Tate

Once Upon a Time... in Hollywood - Wylie Stateman

Star Wars: The Rise of Skywalker - Matthew Wood & David Acord

En iyi ses miksajı:

Ad Astra - Gary Rydstrom, Tom Johnson & Mark Ulano

Ford v Ferrari - Paul Massey, David Giammarco & Steven A Morrow

Joker - Tom Ozanich, Dean Zupancic & Tod Maitland

1917 - Mark Taylor & Stuart Wilson

Once Upon a Time... in Hollywood - Michael Minkler, Christian P Minkler & Mark Ulano

En iyi görsel efekt:

Avengers: Endgame - Dan DeLeeuw, Russell Earl, Matt Aitken & Dan Sudick

The Irishman - Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Nelson Sepulveda-Fauser & Stephane Grabli

The Lion King - Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R Jones & Elliot Newman

1917 - Guillaume Rocheron, Greg Butler & Dominic Tuohy

Star Wars: The Rise of Skywalker - Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach & Dominic Tuohy

En iyi kısa animasyon:

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

En iyi kısa belgesel:

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

Life Overtakes Me

St Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

En iyi kısa film: