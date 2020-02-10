Oscar tarihinde bir ilk: En iyi film ödülü Güney Kore yapımı Parazit'in oldu

Oscar Ödülleri'nin 92 yıllık tarihinde ilk defa İngilizce dışındaki bir dilde çekilen bir film en iyi film ödülünü kazandı: Bong Joon Ho'nun yönettiği, Güney Kore yapımı Parazit filmi en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film kategorilerinde Oscar ödülünü kazandı.
Gecenin bütün gelişmelerini sayfamızda aktardık. Aşağıda adayların ve kazananların tam listesini bulabilirsiniz.
En iyi yönetmen Bong Joon Ho
Gecenin en büyük sürprizi, en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film ödülünü Bong Joon Ho'nun yönettiği Güney Kore yapımı Parazit filminin alması oldu.
Böylece Oscar tarihinde ilk defa İngilizce olmayan bir film en iyi film Oscar'ını kazandı.
Filmin yapımcıları, en iyi film kategorisindeki ödülü kucaklarken bir tarih yazımına aracı oldukları için mutlu olduklarını söyledi.
Yönetmen Bong Joon Ho, aynı kategoride yer alan Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes ve Quentin Tarantino gibi adayları geçerek ödülü kucakladı.
Parazit, en iyi uluslararası film kategorisinde de ödülü kazandıı; filmin yönetmeni Bong Joon Ho, ödülü İspanyol oyuncu Penelope Cruz'dan aldıktan sonra, "Artık bu gece içmeye hazırım" dedi.
En iyi erkek oyuncu Oscar'ını ise 2019 yılının en çok konuşulan filmlerinden olan Joker ile Joaquin Phoenix aldı.
Joaquin Phoenix, Oscar ödülü aldığı konuşmasında beklendiği gibi siyasetle ilgili mesajlar verdi.
Joaquin Phoenix, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldığı BAFTA (İngiliz Film ve Televizyon Sanat Akademisi) töreninde "sistematik ırkçılığı" eleştirmişti.
Ünlü oyuncu konuşmasında, "Sanırım diğer renkten insanlara beyaz değilseniz, burada istenmiyorsunuz mesajını gönderiyoruz" demişti.
Vegan olan Phoenix, Oscar töreninde yaptığı konuşmada ise hayvan haklarına değindi.
"Doğal hayattan koptuğumuzu düşünüyorum" diyen Phoenix, hayvanlara yapılan işkencelere değindiği konuşmasını 1993 yılında hayatını kaybeden erkek kardeşi River Phoenix'ın şarkı sözlerini söyleyerek bitirdi: "Kurtarmak için aşkla koş, huzur seni bulacaktır."
En iyi kadın oyuncu ödülünü Judy filmiyle Renée Zellweger aldı.
Zellweger, bu filmde 1969 yılında hayatını kaybeden efsanevi Amerikalı oyuncu Judy Garland'ı canlandırmıştı.
Brad Pitt ödülünü alırken siyasete dokundu
Gecenin ilk ödülünü Brad Pitt en iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde aldı.
Pitt, Quentin Tarantino'nun yönettiği Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) fimiyle Oscar heykelini kucakladı.
Ünlü oyuncu konuşmasında yönetmen Tarantino'ya teşekkür ederek bu ödülü çocukları için aldığını söyledi.
Brad Pitt daha önce yapımcı kategorisinde Oscar almıştı ancak bu ödül oyunculuk kategorisinde aldığı ilk heykel oldu.
Ödül konuşmasında "Bana konuşmam için 45 saniye verdiler, Senato'nun John Bolton'a verdiğinden daha uzun bir süre" diyen Pitt, böylece siyasete de atıfta bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden azline ilişkin yürütülen soruşturmada Senato, ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da dahil olmak üzere yeni tanıkları dinlememe yönünde karar almıştı.
En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü ise Laura Dern, Netflix yapımı 'Marriage Story' (Evlilik Hikayesi) ile aldı.
Ödülü kabul ederken yaptığı konuşmasında "Gerçek hayatta kahramanlarınızla tanışmayın derler ancak şanslıysanız onlar sizin anne babalarınız olur" diyen Laura Dern ailesine ve filmin yönetmeni Noah Baumbach'a teşekkür etti.
Sürpriz performans Eminem'den
Tören şarkıcı ve oyuncu Janelle Monáe'nin "A Beautiful Day In The Neighborhood" filmine göndermede bulunduğu müzikli performansıyla başladı.
Gecenin sürpriz performansı ile rapçi Eminem'in 8 Miles filminin müziği Lose Yourself'i söylemesiyle meydana geldi.
Eminem bu şarkıyla 2003 yılında en iyi film müziği kategorisinde Oscar'ı almıştı.
Sinema dünyasının en popüler ve prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödül Töreni'nin 92'incisi de uzun zamandır olduğu gibi sunucusuz gerçekleşti.
Kadın yönetmen adayı olmamasına tepki
Bu yıl da aday listesinde özellikle en iyi yönetmen kategorisinde yaptıkları filmlerle beyaz perdede yapımları yer alan kadın yönetmenlerden hiçbirinin bulunmaması ve diğer kategorilerde de farklı etnik kimliklerden çok sayıda ismin yer almaması Akademi'ye eleştirilerin yöneltilmesine yol açtı.
Bu durumu protesto etmek isteyen isimlerden oyuncu Natalie Portman, bu yıl film çeken ancak Oscar'a aday gösterilmeyen kadın yönetmenlerin isimlerini taşıyan bir Dior ceketle törene geldi.
Oyuncu Mark Ruffalo ise en iyi belgesel ödülünü vermeden önce yaptığı konuşmada, "dört yapımın yönetmen koltuğunda kadın olduğuna" dikkati çekti.
En iyi kısa animasyon ödülünü alan Sony yapımı Hair Love'ın ekibi ise bu ödülü animasyon dünyasında daha çok temsiliyetin önemine inandıklarını söyleyerek aldı. Aynı zamanda çoğu zaman gözardı edilen siyahların saçlarıyla ilgili yaşadıklarına da dikkat çekmek
Adayların ve kazananların tam listesi
En iyi film:
- Ford v Ferrari
- The Irishman
- Jojo Rabbit
- Joker
- Little Women
- Marriage Story
- 1917
- Once Upon a Time... in Hollywood
- Parasite (Parazit)
En iyi erkek oyuncu:
- Antonio Banderas - Pain and Glory
- Leonardo DiCaprio - Once Upon a Time... in Hollywood
- Adam Driver - Marriage Story
- Joaquin Phoenix - Joker
- Jonathan Pryce - The Two Popes
En iyi kadın oyuncu:
- Cynthia Erivo - Harriet
- Scarlett Johansson - Marriage Story
- Saoirse Ronan - Little Women
- Charlize Theron - Bombshell
- Renee Zellweger - Judy
En iyi yardımcı erkek oyuncu:
- Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood
- Anthony Hopkins - The Two Popes
- Al Pacino - The Irishman
- Joe Pesci - The Irishman
- Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood
En iyi yardımcı kadın oyuncu:
- Kathy Bates - Richard Jewell
- Laura Dern - Marriage Story
- Scarlett Johansson - Jojo Rabbit
- Florence Pugh - Little Women
- Margot Robbie - Bombshell
En iyi yönetmen:
- The Irishman - Martin Scorsese
- Joker - Todd Phillips
- 1917 - Sam Mendes
- Once Upon a Time in Hollywood - Quentin Tarantino
- Parasite - Bong Joon Ho
En iyi uyarlama senaryo:
- The Irishman - Steven Zaillian
- Jojo Rabbit - Taika Waititi
- Joker - Todd Phillips & Scott Silver
- Little Women - Greta Gerwig
- The Two Popes - Anthony McCarten
En iyi özgün senaryo:
- Knives Out - Rian Johnson
- Marriage Story - Noah Baumbach
- 1917 - Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns
- Once Upon a Time... in Hollywood - Quentin Tarantino
- Parasite - Bong Joon Ho & Han Jin Won
En iyi animasyon:
- How to Train Your Dragon: The Hidden World
- I Lost My Body
- Klaus
- Missing Link
- Toy Story 4
En iyi belgesel:
- American Factory
- The Cave
- The Edge of Democracy
- For Sama
- Honeyland
Yabancı dilde en iyi film:
- Corpus Christi - Polonya
- Honeyland - Makedonya
- Les Miserables - Fransa
- Pain and Glory - İspanya
- Parasite (Parazit) - Güney Kore
En iyi sinematografi:
- The Irishman - Rodrigo Prieto
- Joker - Lawrence Sher
- The Lighthouse - Jarin Blaschke
- 1917 - Roger Deakins
- Once Upon a Time... in Hollywood - Robert Richardson
En iyi kostüm tasarımı:
- The Irishman - Sandy Powell & Christopher Peterson
- Jojo Rabbit - Mayes C Rubeo
- Joker - Mark Bridges
- Little Women (Küçük Kadınlar)- Jacqueline Durran
- Once Upon a Time... in Hollywood - Arianne Phillips
En iyi film kurgusu:
- Ford v Ferrari - Michael McCusker & Andrew Buckland
- The Irishman - Thelma Schoonmaker
- Jojo Rabbit - Tom Eagles
- Joker - Jeff Groth
- Parasite - Yang Jinmo
En iyi makyaj ve saç tasarımı:
- Bombshell - Kazu Hiro, Anne Morgan & Vivian Baker
- Joker - Nicki Ledermann & Kay Georgiou
- Judy - Jeremy Woodhead
- Maleficent: Mistress of Evil - Paul Gooch, Arjen Tuiten & David White
- 1917 - Naomi Donne, Tristan Versluis & Rebecca Cole
En iyi özgün müzik:
- Joker - Hildur Guðnadóttir
- Little Women - Alexandre Desplat
- Marriage Story - Randy Newman
- 1917 - Thomas Newman
- Star Wars: The Rise of Skywalker - John Williams
En iyi özgün şarkı:
- I Can't Let You Throw Yourself Away - Toy Story 4 (Randy Newman)
- (I'm Gonna) Love Me Again - Rocketman (Elton John & Bernie Taupin)
- I'm Standing With You - Breakthrough (Diane Warren)
- Into the Unknown - Frozen 2 (Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez)
- Stand Up - Harriet (Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo)
En iyi yapım tasarımı:
- The Irishman - Bob Shaw & Regina Graves
- Jojo Rabbit - Ra Vincent & Nora Sopková
- 1917 - Dennis Gassner & Lee Sandales
- Once Upon a Time... in Hollywood - Barbara Ling & Nancy Haigh
- Parasite - Lee Ha Jun & Cho Won Woo
En iyi ses kurgusu:
- Ford v Ferrari - Donald Sylvester
- Joker - Alan Robert Murray
- 1917 - Oliver Tarney & Rachael Tate
- Once Upon a Time... in Hollywood - Wylie Stateman
- Star Wars: The Rise of Skywalker - Matthew Wood & David Acord
En iyi ses miksajı:
- Ad Astra - Gary Rydstrom, Tom Johnson & Mark Ulano
- Ford v Ferrari - Paul Massey, David Giammarco & Steven A Morrow
- Joker - Tom Ozanich, Dean Zupancic & Tod Maitland
- 1917 - Mark Taylor & Stuart Wilson
- Once Upon a Time... in Hollywood - Michael Minkler, Christian P Minkler & Mark Ulano
En iyi görsel efekt:
- Avengers: Endgame - Dan DeLeeuw, Russell Earl, Matt Aitken & Dan Sudick
- The Irishman - Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Nelson Sepulveda-Fauser & Stephane Grabli
- The Lion King - Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R Jones & Elliot Newman
- 1917 - Guillaume Rocheron, Greg Butler & Dominic Tuohy
- Star Wars: The Rise of Skywalker - Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach & Dominic Tuohy
En iyi kısa animasyon:
- Dcera (Daughter)
- Hair Love
- Kitbull
- Memorable
- Sister
En iyi kısa belgesel:
- In the Absence
- Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)
- Life Overtakes Me
- St Louis Superman
- Walk Run Cha-Cha
En iyi kısa film:
- Brotherhood
- Nefta Football Club
- The Neighbors' Window
- Saria
- A Sister
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