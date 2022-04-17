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Oscar tokadında rövanş: Chris Rock’ın kardeşi, Will Smith’i boks maçına davet ediyor

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Chris Rock'ın kardeşi Kenny Rock, 94. Akademi Ödülleri'nde aktörün kardeşine tokat atmasının ardından Will Smith'i kavgaya davet ediyor.
Oscar tokadında rövanş: Chris Rock’ın kardeşi, Will Smith’i boks maçına davet ediyor

Oscar Ödül Töreni’ne bu yıl, ödüller yerine Will Smith’in attığı tokat damga vurdu. Chris Rock’ın Jada Pinkett Smith’in görünüşle ilgili esprisi eşi Will Smith’i kızdırmış ve olay Smith’in ünlü komedyeni tokatlamasıyla devam etmişti.

Smith, herkesi şoke eden tatsız olaydan sonra en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüş ve Rock hariç herkesten yaşanan tokat olayı için özür dilemişti. Rock, sessizliğini korurken Smith de pek çok ünlü isim tarafından eleştirildi.

Şimdi de Chris Rock tarafından bir ses yükseldi. Rock’ın kardeşi Kenny Rock, Oscar olayından sonra Will Smith’i kavgaya davet ediyor. Celebrity Boxing’in kurucusu Damon Feldman ile bir anlaşma imzaladıktan sonra Kenny Rock, Smith’in ilk rakibi olmasını önerdi. Kardeşi Chris ve Smith’in dövüşmesi gerektiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise Kenny Rock, “Hayır, yapmamalılar. Ama Will Smith ile ringe çıkmalıyım” dedi.

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