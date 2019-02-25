Oscarlar 2019- Adayların ve kazananların tam listesi

Bu dalda ödülü kazanması pek beklenmediği için Yeşil Rehber'in Hollywood'un en prestijli ödülü kucaklaması sürpriz oldu.
Mizah, müzik, dostluk temalarını içeren bir yol filmi olan Yeşil Rehber, siyah bir piyanistle beyaz şoförünün 1962'de New York'tan ırkçı güney eyaletlerine gerçekleştirdiği yolculuğu anlatıyor.
Bu filmle en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ı da Mahershala Ali'nin oldu. Oyuncu, 2017 yılında da Moonlight filmiyle aynı ödülü almıştı.
En iyi yönetmen Alfonso Cuarón
En iyi yönetmen ve en iyi görüntü yönetimi Oscarları'nın kazananı Roma filmiyle Alfonso Cuarón oldu.
İspanyol oyuncu Javier Bardem'in sunuşunu 'duvarsız' bir dünya diyerek İspanyolca yaptığı yabancı dilde en iyi film kategorisinde Oscar'ı da Roma filmi aldı.
10 dalda adaylık kazanarak gecenin en favori iki filminden biri olan Bohemian Rhapsody dört dalda Oscar'ı alarak en çok ödül kazanan film oldu.
Yine 10 dalda adaylığı olan Roma filmi ise üç dalda ödül aldı.
En çok ödül kazanan filmler
Bohemian Rhapsody: 4
Yeşil Rehber: 3
Roma: 3
Blach Panther: 3
En iyi erkek oyuncu Oscar'ı Bohemian Rhapsody filminde Freddie Mercury'yi canlandıran Rami Malek'in oldu.
Bohemian Rhapsody, en iyi erkek oyuncu kategorisinin yanı sıra en iyi ses efekti, en iyi ses kurgusu ve en iyi kurgu Oscarlarını aldı.
Olivia Colman'ın konuşması beğeni topladı
En iyi kadın oyuncu Oscar'ını The Favourite filmiyle İngiliz oyuncu Olivia Colman kazandı.
Olivia Colman'ın konuşması, kahkahalarla karşılandı. İngiliz oyuncunun tavırlarını hem salondakiler hem de sosyal medyada takip edenler büyük bir sempatiyle karşıladı.
Oyuncu gözyaşlarıyla yaptığı konuşmasında ilk başta, "Of evet gerçekten de stresliymiş" diyerek konuşmanın ne kadar zor olduğunu kabul etmiş oldu.
Ardından filmin yönetmeni Yorgos Lantimos ile oyuncu arkadaşları Emma Stone ve Rachel Weisz'a teşekkür etti.
Ardından 25 yıllık eşine de teşekkür eden Olivia Colman'ın büyük içtenlikle yaptığı konuşmasında duraklamaları ayrıca salondakileri güldürdü.
Kendi kategorisinde yarışan kadın oyunculara da teşekkür eden İngiliz oyuncu, önce Glenn Close'a "Size hep hayrandım, inanın böyle olsun istemezdim" dedi, sonra da "Ve of Lady Gaga" diyerek ünlü şarkıyıcıya öpücük gönderdi.
Tören sunucusuz gerçekleşti
Gecenin ilk ödülü ise en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde If Beale Street Could Talk filmiyle Regina King'e gitti.
"Saturday Night Live" programının eski oyuncuları ve komedi dalında çok sayıda yapımda yer alan yakın arkadaşlar Tina Fey, Amy Poehler ve Maya Rudolph bu kategorinin sunuşuyla gecenin açılışını yaptı.
Oscar ödül töreninin bu yıl sunucusuz gerçekleşmesi ise bu üçlünün esprilerinin kaynağı oldu.
Tina Fey, Amy Poehler ve Maya Rudolph'un sunuşunu beğenen birçok sosyal medya kullanıcısı, "Keşke sunucular onlar olsaydı" yorumunu yaptı.
Black Panther en iyi prodüksiyon tasarımı, kostüm tasarımı ve en iyi film müziği ödülleriyle üç Oscar kazandı.
En iyi belgesel kategorisinde kazanan Free Solo oldu. Amerikan yapımı Free Solo'da serbest (ipsiz) kaya tırmanıcısı Alex Honnold'ın ABD'deki Yosemite Milli Parkı'ndaki tırmanış performansı anlatılıyor.
Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde filmi en iyi animasyon dalında ödül kazandı.
Queen gitaristi Brian May sahnedeydi
Oscar ödül töreninin açılışı, efsane rock grubu Queen şarkılarıyla oldu.
Şarkıcı Adam Lambert ve Queen grubunun gitaristi Brian May, ödül töreninin açılışını iki şarkılık bir performansla yaptı.
En iyi kısa belgesel ödülünü 'Period. End Of Sentence' aldı.
Bu belgesel film, Hindistan'ın kırsal bölgelerinde kadınların adet döneminin halen bir tabu olmasını ve hijyenik pedlere kadınların erişiminde yaşadıkları sorunları anlatıyor.
Sosyal medya en çok Shallow performansını beğendi
Oyuncu Bradley Cooper ve oyuncu-şarkıcı Lady Gaga, Shallow şarkısının performansı için sahneye çıktı.
Bir Yıldız Doğuyor filminin soundtrack'i olan Shallow, aynı zamanda en iyi film şarkısı kategorisinde Oscar'ı da kazandı.
Bu performans sosyal medyanın da en çok beklediği anlardan biriydi.
Lady Gaga'nın Shallow şarkısını her seslendirdiğinde ağladığını belirten sosyal medya kullanıcıları, Bradley Cooper ile beraber sahne almasından çok etkilendiklerini yazdı.
Birçok Amerikan medya kuruluşu, bu performansın Oscar tarihinin en samimi anlarından biri olduğunu kaleme aldı.
Akademi Ödülleri'nin 91'incisinde bu yıl en çok adaylığı 10 dal ile Roma ve The Favourite filmleri almıştı.
İşte adayların ve o kategorilerde kazananların tam listesi:
En iyi film
- BlacKkKlansman
- Black Panther
- Bohemian Rhapsody
- The Favourite
- Yeşil Rehber (Green Book)
- Roma
- A Star Is Born
- Vice
En iyi yönetmen
- Spike Lee (BlacKkKlansman)
- Pawel Pawlikowski (Cold War)
- Yorgos Lanthimos (The Favourite)
- Alfonso Cuarón (Roma)
- Adam McKay (Vice)
En iyi kadın oyuncu
- Yalitza Aparicio - Roma
- Glenn Close - The Wife
- Olivia Colman - The Favourite
- Lady Gaga - A Star Is Born
- Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?
En iyi erkek oyuncu
- Christian Bale - Vice
- Bradley Cooper - A Star Is Born
- Willem Dafoe - At Eternity's Gate
- RAMI MALEK - BOHEMIAN RHAPSODY
- Viggo Mortensen - Green Book
En iyi yardımcı kadın oyuncu
- Amy Adams (Vice)
- Marina De Tavira (Roma)
- REGINA KING (If Beale Street Could Talk)
- Emma Stone (The Favourite)
- Rachel Weisz (The Favourite)
En iyi yardımcı erkek oyuncu
- MAHERSHALA ALI (GREEN BOOK)
- Adam Driver (BlacKkKlansman)
- Sam Elliot (A Star Is Born)
- Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me)
- Sam Rockwell (Vice)
Yabancı dilde en iyi film
- Capernaum (Lübnan)
- Cold War (Polonya)
- Never Look Away (Almanya)
- ROMA (MEKSİKA)
- Shoplifters (Japonya)
En iyi uyarlama senaryo
- The Ballad Of Buster Scruggs
- BlacKkKlansman
- Can You Ever Forgive Me?
- If Beale Street Could Talk
- A Star Is Born
En iyi orijinal senaryo
- The Favourite
- First Reformed
- Yeşil Rehber (Green Book)
- Roma
- Vice
En iyi kurgu
- BlacKkKlansman
- BOHEMIAN RHAPSODY
- The Favourite
- Green Book
- Vice
En iyi film müziği
- BLACK PANTHER
- BlacKkKlansman
- If Beale Street Could Talk
- Isle Of Dogs
- Mary Poppins Returns
En iyi kısa film
- Detainment
- Fauve
- Marguerite
- Mother
- SKIN
En iyi kısa animasyon film
- Animal Behavior
- BAO
- Late Afternoon
- One Small Step
- Weekends
En iyi kostüm tasarımı
- The Ballad Of Buster Scruggs
- BLACK PANTHER
- The Favourite
- Mary Poppins Returns
- Mary Queen Of Scots
En iyi ses efekti
- Black Panther
- BOHEMIAN RHAPSODY
- First Man
- Roma
- A Star Is Born
En iyi ses kurgusu
- Black Panther
- BOHEMIAN RHAPSODY
- First Man
- A Quiet Place
- Roma
En iyi kısa belgesel
- Black Sheep
- End Game
- Lifeboat
- A Night at the Garden
- PERIOD. END OF SENTENCE
En iyi belgesel
- FREE SOLO
- Hale County
- Minding the Gap
- Of Fathers and Sons
- RBG
En iyi prodüksiyon tasarımı
- BLACK PANTHER
- The Favourite
- First Man
- Mary Poppins Returns
- Roma
En iyi görüntü yönetimi
- Cold War
- The Favourite
- Never Look Away
- ROMA - Alfonso Cuarón
- A Star Is Born
En iyi görsel efekt
- Avengers: Infinity War
- Christopher Robin
- FIRST MAN
- Ready Player One
- Solo: A Star Wars Story
En iyi saç ve makyaj
- Border
- Mary Queen of Scots
- VICE
En iyi animasyon film
- Isle Of Dogs
- Incredibles 2
- Mirai
- Ralph Breaks the Internet
- Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde
En iyi film şarkısı
- "All the Stars," Black Panther
- "I'll Fight," RBG
- "The Place Where Lost Things Go," Mary Poppins Returns
- "Shallow," Bir Yıldız Doğuyor
- "When a Cowboy Trades His Spurs for Wings," The Ballad of Buster Scruggs
Yapım tasarımı
- Black Panther
- The Favourite
- First Man
- Mary Poppins Returns
- Roma
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