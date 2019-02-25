Oscarlar 2019- Adayların ve kazananların tam listesi

2019 Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentinde Dolby Theatre'da düzenlendi. Viggo Mortensen ile Mahershala Ali'nin başrollerini üstlendiği Yeşil Rehber (Green Book) en iyi film Oscar'ının kazananı oldu.

Bu dalda ödülü kazanması pek beklenmediği için Yeşil Rehber'in Hollywood'un en prestijli ödülü kucaklaması sürpriz oldu.

Mizah, müzik, dostluk temalarını içeren bir yol filmi olan Yeşil Rehber, siyah bir piyanistle beyaz şoförünün 1962'de New York'tan ırkçı güney eyaletlerine gerçekleştirdiği yolculuğu anlatıyor.

Bu filmle en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ı da Mahershala Ali'nin oldu. Oyuncu, 2017 yılında da Moonlight filmiyle aynı ödülü almıştı.

Mahershala Ali ve Yeşil Rehber filminin yönetmeni Peter Farrelly Mahershala Ali ve Yeşil Rehber filminin yönetmeni Peter Farrelly

En iyi yönetmen Alfonso Cuarón

En iyi yönetmen ve en iyi görüntü yönetimi Oscarları'nın kazananı Roma filmiyle Alfonso Cuarón oldu.

İspanyol oyuncu Javier Bardem'in sunuşunu 'duvarsız' bir dünya diyerek İspanyolca yaptığı yabancı dilde en iyi film kategorisinde Oscar'ı da Roma filmi aldı.

Alfonso Cuarón Alfonso Cuarón

10 dalda adaylık kazanarak gecenin en favori iki filminden biri olan Bohemian Rhapsody dört dalda Oscar'ı alarak en çok ödül kazanan film oldu.

Yine 10 dalda adaylığı olan Roma filmi ise üç dalda ödül aldı.

En çok ödül kazanan filmler

Bohemian Rhapsody: 4

Yeşil Rehber: 3

Roma: 3

Blach Panther: 3

En iyi erkek oyuncu Oscar'ı Bohemian Rhapsody filminde Freddie Mercury'yi canlandıran Rami Malek'in oldu.

Bohemian Rhapsody, en iyi erkek oyuncu kategorisinin yanı sıra en iyi ses efekti, en iyi ses kurgusu ve en iyi kurgu Oscarlarını aldı.

Olivia Colman'ın konuşması beğeni topladı

En iyi kadın oyuncu Oscar'ını The Favourite filmiyle İngiliz oyuncu Olivia Colman kazandı.

Olivia Colman'ın konuşması, kahkahalarla karşılandı. İngiliz oyuncunun tavırlarını hem salondakiler hem de sosyal medyada takip edenler büyük bir sempatiyle karşıladı.

Oyuncu gözyaşlarıyla yaptığı konuşmasında ilk başta, "Of evet gerçekten de stresliymiş" diyerek konuşmanın ne kadar zor olduğunu kabul etmiş oldu.

Ardından filmin yönetmeni Yorgos Lantimos ile oyuncu arkadaşları Emma Stone ve Rachel Weisz'a teşekkür etti.

Ardından 25 yıllık eşine de teşekkür eden Olivia Colman'ın büyük içtenlikle yaptığı konuşmasında duraklamaları ayrıca salondakileri güldürdü.

Kendi kategorisinde yarışan kadın oyunculara da teşekkür eden İngiliz oyuncu, önce Glenn Close'a "Size hep hayrandım, inanın böyle olsun istemezdim" dedi, sonra da "Ve of Lady Gaga" diyerek ünlü şarkıyıcıya öpücük gönderdi.

Tören sunucusuz gerçekleşti

Gecenin ilk ödülü ise en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde If Beale Street Could Talk filmiyle Regina King'e gitti.

"Saturday Night Live" programının eski oyuncuları ve komedi dalında çok sayıda yapımda yer alan yakın arkadaşlar Tina Fey, Amy Poehler ve Maya Rudolph bu kategorinin sunuşuyla gecenin açılışını yaptı.

Oscar ödül töreninin bu yıl sunucusuz gerçekleşmesi ise bu üçlünün esprilerinin kaynağı oldu.

Tina Fey, Amy Poehler ve Maya Rudolph'un sunuşunu beğenen birçok sosyal medya kullanıcısı, "Keşke sunucular onlar olsaydı" yorumunu yaptı.

Tina Fey, Amy Poehler ve Maya Rudolph Tina Fey, Amy Poehler ve Maya Rudolph

Black Panther en iyi prodüksiyon tasarımı, kostüm tasarımı ve en iyi film müziği ödülleriyle üç Oscar kazandı.

En iyi belgesel kategorisinde kazanan Free Solo oldu. Amerikan yapımı Free Solo'da serbest (ipsiz) kaya tırmanıcısı Alex Honnold'ın ABD'deki Yosemite Milli Parkı'ndaki tırmanış performansı anlatılıyor.

Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde filmi en iyi animasyon dalında ödül kazandı.

Queen gitaristi Brian May sahnedeydi

Oscar ödül töreninin açılışı, efsane rock grubu Queen şarkılarıyla oldu.

Şarkıcı Adam Lambert ve Queen grubunun gitaristi Brian May, ödül töreninin açılışını iki şarkılık bir performansla yaptı.

En iyi kısa belgesel ödülünü 'Period. End Of Sentence' aldı.

Bu belgesel film, Hindistan'ın kırsal bölgelerinde kadınların adet döneminin halen bir tabu olmasını ve hijyenik pedlere kadınların erişiminde yaşadıkları sorunları anlatıyor.

Sosyal medya en çok Shallow performansını beğendi

Oyuncu Bradley Cooper ve oyuncu-şarkıcı Lady Gaga, Shallow şarkısının performansı için sahneye çıktı.

Bir Yıldız Doğuyor filminin soundtrack'i olan Shallow, aynı zamanda en iyi film şarkısı kategorisinde Oscar'ı da kazandı.

Bu performans sosyal medyanın da en çok beklediği anlardan biriydi.

Oyuncu Bradley Cooper ve oyuncu-şarkıcı Lady Gaga, Shallow şarkısının performansı için sahneye çıktı. Oyuncu Bradley Cooper ve oyuncu-şarkıcı Lady Gaga, Shallow şarkısının performansı için sahneye çıktı.

Lady Gaga'nın Shallow şarkısını her seslendirdiğinde ağladığını belirten sosyal medya kullanıcıları, Bradley Cooper ile beraber sahne almasından çok etkilendiklerini yazdı.

Birçok Amerikan medya kuruluşu, bu performansın Oscar tarihinin en samimi anlarından biri olduğunu kaleme aldı.

Akademi Ödülleri'nin 91'incisinde bu yıl en çok adaylığı 10 dal ile Roma ve The Favourite filmleri almıştı.

İşte adayların ve o kategorilerde kazananların tam listesi:

En iyi film

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Yeşil Rehber (Green Book)

Roma

A Star Is Born

Vice

En iyi yönetmen

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Pawel Pawlikowski (Cold War)

Yorgos Lanthimos (The Favourite)

Alfonso Cuarón (Roma)

Adam McKay (Vice)

En iyi kadın oyuncu

Yalitza Aparicio - Roma

Glenn Close - The Wife

Olivia Colman - The Favourite

Lady Gaga - A Star Is Born

Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?

En iyi erkek oyuncu

Christian Bale - Vice

Bradley Cooper - A Star Is Born

Willem Dafoe - At Eternity's Gate

RAMI MALEK - BOHEMIAN RHAPSODY

Viggo Mortensen - Green Book

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Amy Adams (Vice)

Marina De Tavira (Roma)

REGINA KING (If Beale Street Could Talk)

Emma Stone (The Favourite)

Rachel Weisz (The Favourite)

En iyi yardımcı erkek oyuncu

MAHERSHALA ALI (GREEN BOOK)

Adam Driver (BlacKkKlansman)

Sam Elliot (A Star Is Born)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me)

Sam Rockwell (Vice)

Yabancı dilde en iyi film

Capernaum (Lübnan)

Cold War (Polonya)

Never Look Away (Almanya)

ROMA (MEKSİKA)

Shoplifters (Japonya)

En iyi uyarlama senaryo

The Ballad Of Buster Scruggs

BlacKkKlansman

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

En iyi orijinal senaryo

The Favourite

First Reformed

Yeşil Rehber (Green Book)

Roma

Vice

En iyi kurgu

BlacKkKlansman

BOHEMIAN RHAPSODY

The Favourite

Green Book

Vice

En iyi film müziği

BLACK PANTHER

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle Of Dogs

Mary Poppins Returns

En iyi kısa film

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

SKIN

En iyi kısa animasyon film

Animal Behavior

BAO

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

En iyi kostüm tasarımı

The Ballad Of Buster Scruggs

BLACK PANTHER

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen Of Scots

En iyi ses efekti

Black Panther

BOHEMIAN RHAPSODY

First Man

Roma

A Star Is Born

En iyi ses kurgusu

Black Panther

BOHEMIAN RHAPSODY

First Man

A Quiet Place

Roma

En iyi kısa belgesel

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

PERIOD. END OF SENTENCE

En iyi belgesel

FREE SOLO

Hale County

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

En iyi prodüksiyon tasarımı

BLACK PANTHER

The Favourite

First Man

Mary Poppins Returns

Roma

En iyi görüntü yönetimi

Cold War

The Favourite

Never Look Away

ROMA - Alfonso Cuarón

A Star Is Born

En iyi görsel efekt

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

FIRST MAN

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

En iyi saç ve makyaj

Border

Mary Queen of Scots

VICE

En iyi animasyon film

Isle Of Dogs

Incredibles 2

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde

En iyi film şarkısı

"All the Stars," Black Panther

"I'll Fight," RBG

"The Place Where Lost Things Go," Mary Poppins Returns

"Shallow," Bir Yıldız Doğuyor

"When a Cowboy Trades His Spurs for Wings," The Ballad of Buster Scruggs

Yapım tasarımı