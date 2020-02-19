Oshan’dan Boykot..! “Paravanlık Varsa Ben Yokum”

Ülkede son günlerde özellikle sosyal medyada gündem olan paravan antrenörlük konusunda ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda Doğan Türk Birliği’nin tecrübeli çalıştırıcısı Caner Oshan, konu ile ilgili düşüncelerini spor servisimize aktararak bu sorunun artık çözülmesi gerektiğini, konu ile ilgili çözüm noktası neresi ise; konunun artık kökten halledilmesi gerektiğini belirtti. Oshan artık radyo, TV ve gazetelere demeç vermeyeceğini ödülde almayacağını açıkladı.

Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, konu ile ilgili olarak antrenörler derneğinin Girne Bölgesinde yaptığı toplantıda süreci Antrenörler Derneği Başkanı Süleyman Göktaş ile konuştuklarını ancak konu ile ilgili olarak yetkili merciinin Futbol Federasyonu olduğunun Süleyman Göktaş tarafından kendilerine iletildiğini söyledi.

Bu sorunun bugünkü bir konu olmadığının sorulması üzerine ise demeç veren Caner Oshan, sürecin uzun olduğunu ancak kimsenin sesini çıkarmadığı sürece konunun da, giderilmeyeceğini düşündüğünü, bu nedenle kendisinin bir adım atarak bir takım kararlar aldığını ve bunu hayata geçireceğini söyledi.

Yenicami antrenörü Özgü Bayraktar ve Küçük Kaymaklı antrenörü Niyazi Göksun’u çok sevdiğini ve saygı duyduğunu söyleyen Caner Oshan, bu süreçte yapılması gereken ne varsa yetkili mercii tarafından yapılması gerektiğini ifade etti.

Binatlı karşısında alınan galibiyet sonrasında ilk adım olarak radyoda maç sonuna katılmadığını bununda nedeninin tamamen yaşanan konu olduğunu aktaran Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, bununla birlikte yerel basın organlarının belirlediği haftanın Teknik Adamı konusunda da kendisine ödülün verilmemesini istedi.

Bunun tamamen kendi aldığı bir karar olduğunu ve sonuna kadar arkasında duracağını ifade eden Caner Oshan, maç öncesi, maç sonrası bağlantılarına katılmayacağını, bununla birlikte hiçbir yerel basının ödül törenine de, seçilmesi durumunda katılmayacağını hatırlattı.

Maç öncesini yapan Beyzade Ünalmış, maç sonrasını yapan Osman Dinler ile birlikte diğer yayın organlarına sonsuz saygı duyduğunu ve sevdiğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı konu ile ilgili olarak bir kıvılcımın gerektiğini bunu da bu şekilde kendisinin başlattığını ifade etti. Özgü Bayraktar ve Niyazi Göksun’u inanılmaz sevdiğini de hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı takımları ile ilgili olarak basına onların bilgi ve demeç vermemesi gerektiğini, onların verdiği gibi demeç alan spor muhabiri ve yorumcularının da bu noktada tepki gördüğünü hatırlatarak sözlerini tamamladı.