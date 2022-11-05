Osman Bican Güzelyurt'a 3. kez aday! Daha önce 2 kez kaybetmişti!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, bu sabah Güzelyurt Çarşısı’nda Belediye Başkan adayı Osman Bican’ın da katıldığı bir yürüyüş düzenledi.

BANDO TUTULDU

Bando takımının öncülük ettiği kortej yürüyüşü, Güzelyurt Terminal Çemberi’nden başladı ve Güzelyurt Doğa ve Arkeoloji Müzesi önünde sona erdi. Bölge halkının ve esnafın yoğun ilgi gösterdiği Osman Bican, kentte değişim rüzgarının esmeye başladığını ifade etti.

BÜTÜN ÜLKEDEKİ CTP'LİLER GÜZELYURT'A AKIN ETTİ

Bican için düzenlenen yürüyüşe, Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda partili ve yurttaş katıldı. Bayraklar ve bando takımıyla coşkunun doruklara ulaştığı yürüyüşte, çok sayıda Güzelyurtlu Osman Bican’la fotoğraf çektirdi.