  • BIST 4.216,98
  • Altın 1003.611
  • Dolar 18.5655
  • Euro 18.4607
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Osman Bican Güzelyurt'a 3. kez aday! Daha önce 2 kez kaybetmişti!

»
Osman Bican Güzelyurt'a 3. kez aday! Daha önce 2 kez kaybetmişti!
Osman Bican Güzelyurt'a 3. kez aday! Daha önce 2 kez kaybetmişti!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, bu sabah Güzelyurt Çarşısı’nda Belediye Başkan adayı Osman Bican’ın da katıldığı bir yürüyüş düzenledi.

BANDO TUTULDU

Bando takımının öncülük ettiği kortej yürüyüşü, Güzelyurt Terminal Çemberi’nden başladı ve Güzelyurt Doğa ve Arkeoloji Müzesi önünde sona erdi. Bölge halkının ve esnafın yoğun ilgi gösterdiği Osman Bican, kentte değişim rüzgarının esmeye başladığını ifade etti.

BÜTÜN ÜLKEDEKİ CTP'LİLER GÜZELYURT'A AKIN ETTİ
Bican için düzenlenen yürüyüşe, Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda partili ve yurttaş katıldı. Bayraklar ve bando takımıyla coşkunun doruklara ulaştığı yürüyüşte, çok sayıda Güzelyurtlu Osman Bican’la fotoğraf çektirdi.

osman-bican-yuruyus---ctp-(6).jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eryaman LTB Başkanlığına adaylığını açıkladı01 Kasım 2022 Salı 19:22
  • Oğuzhan Hasipoğlu: Kasım ayı başı itibarıyla 18 adayımızı belirlemek istiyoruz25 Ekim 2022 Salı 11:29
  • Güzelyurt'ta Süleyman Aldağ, bağımsız aday olmak için nabız yokluyor.21 Ekim 2022 Cuma 14:53
  • Tosunoğlu: "Yerel seçimde ittifak şart" Bu hükümetin samimiyet testi20 Ekim 2022 Perşembe 13:30
  • CTP Beyarmudu’nda Sadık Tuver’i 2. kez aday olarak gösterdi19 Ekim 2022 Çarşamba 11:08
  • Mağusa'da Salih Oktay Bağımsız Başkan adayı, 4 partinin desteklemesi bekleniyor18 Ekim 2022 Salı 09:19
  • DP ve YDP'den UBP'ye Mağusa üzerinden mesaj17 Ekim 2022 Pazartesi 07:57
  • SEÇİM 2022: UBP'de Gardiyanoğlu LTB, Amcaoğlu ise Gönyeli adayı14 Ekim 2022 Cuma 16:14
  • LTB için "Ortak ya da bağımsız... Adayım"09 Ekim 2022 Pazar 12:18
  • DP’de PM Aday Listesi Güncellendi15 Eylül 2022 Perşembe 11:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti