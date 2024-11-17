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Osman Ertuğ LAÜ'de "Diplomasi Sanatı" Semineri Verdi

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Emekli diplomat ve eski başmüzakereci Osman Ertuğ, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün konuğu olarak bir seminer verdi.
Osman Ertuğ LAÜ'de "Diplomasi Sanatı" Semineri Verdi

Uzun yıllar KKTC Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli diplomatik görevlerde bulunan ve 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu döneminde başmüzakerecilik yapan Ertuğ, diplomasi mesleğinin inceliklerini ve zorluklarını öğrencilerle paylaştı.

LAÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muhittin Tolga Özsağlam'ın moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde Ertuğ, "Diplomasi Sanatı" başlıklı bir sunum yaptı. Konuşmasında diplomasinin tarihsel gelişimini, önemini ve meslek olarak nasıl seçilebileceğini anlattı.

Kıbrıs sorununun tarihine de değinen Ertuğ, Annan Planı ve Crans Montana zirvesindeki diplomatik süreçlerde Kıbrıs Rum liderliğinin tutumunun çözüm arayışlarını engellediğini vurguladı. Seminer, öğrencilerin ve akademisyenlerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

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