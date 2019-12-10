Osman Kavala hakkında AİHM'den ihlal kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı olan ve 770 gündür cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala'nın başvurusu hakkında ihlal kararı verdi.

AİHM makul şüphe olmadan Kavala'nın siyasi sebeplerle tutuklanması ve AYM'nin başvuruyu makul bir sürede incelememesi nedeniyle kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkındaki AİHS madde 5/1, 5/4 ve 18'den ihlal bulup Kavala'nın derhal serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, Türk makamlarının Kavala'nın yakalanıp tutuklanmasına neden olan suçlamaları kanıtlayamadığı sonucuna vardı

Mahkeme'den karar hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

"AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) Madde 5.1 (hürriyet ve güvenlik hakkı) ile Madde 5.4’ün (Meşru tutukluluk konusunda hızlı karara ulaşma hakkı) ihlal edildiğine oybirliğiyle karar vermiştir. 6’ya bir oyla da Madde 5.1’le birlikte değerlendirildiğinde Madde 18’in (Hakların kısıtlanması yolunun kısıtlılığı) de ihlal edildiğine ve muhatap devletin başvurucunun tutukluluğunu sona erdirmek için gereken bütün adımları atması, başvurucunun derhal salıverilmesini sağlaması gerektiğine karar vermiştir."

Osman Kavala 8 Haziran 2018'de AİHM'e yaptığı başvurusunda hakkındaki geçici tutukluluk kararının ve bu kararın uzatılmasının AİHS'nin emniyet ve güvenlik haklarıyla ilgili 5’inci maddesine aykırı olduğunu savunulmuştu.

"Çıkarılan zorluklar" nedeniyle hakkındaki geçici tutukluluk ve tutukluluğun devamı kararlarına itiraz edememiş olması ve Anayasa Mahkemesi önündeki sürecin uzunluğunun da AİHS'nin aynı maddesine aykırı olduğu belirtilen başvuruda, ayrıca Kavala hakkındaki tutukluluk kararının siyasi nedenlerden ötürü verildiğini, bu durumun AİHS'nin 18'inci maddesine aykırı olduğunu ileri sürülmüştü.

Mahkeme, Demirtaş'tan sonra Türkiye hakkında 18. maddeden ikinci ihlal kararını vermiş oldu. AİHM, Kavala hakkında 18. maddeden ihlal kararını altıya bir oyla aldı.

Madde 5. Özgürlük ve güvenlik hakkı

1. Herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir. Aşağıda

belirtilen haller dışında ve yasanın öngördüğü usule uygun

olmadan hiç kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz: a) Kişinin, yetkili bir mahkeme tarafından verilmiş mahkumiyet

kararı sonrasında yasaya uygun olarak tutulması;



b) Kişinin, bir mahkeme tarafından yasaya uygun olarak

verilen bir karara uymaması sebebiyle veya yasanın

öngördüğü bir yükümlülüğün uygulanmasını sağlamak

amacıyla yasaya uygun olarak yakalanması veya tutulması; c) Kişinin bir suç işlediğinden şüphelenmek için inandırıcı

sebeplerin bulunduğu veya suç işlemesine ya da

suçu işledikten sonra kaçmasına engel olma zorunluluğu

kanaatini doğuran makul gerekçelerin varlığı halinde,

yetkili adli merci önüne çıkarılmak üzere yakalanması ve

tutulması; d) Bir küçüğün gözetim altında eğitimi için usulüne uygun

olarak verilmiş bir karar gereği tutulması veya yetkili

merci önüne çıkarılmak üzere yasaya uygun olarak tutulması; e) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla,

hastalığı yayabilecek kişlerin, akıl hastalarının, alkol

veya uyuşturucu madde bağımlılarının veya serserilerin

yasaya uygun olarak tutulması; f) Kişinin, usulüne aykırı surette ülke topraklarına girmekten

alıkonması veya hakkında derdest bir sınır dışı

ya da iade işleminin olması nedeniyle yasaya uygun olarak

yakalanması veya tutulması; 4. Yakalama veya tutulma yoluyla özgürlüğünden yoksun

kılınan herkes, tutulma işleminin yasaya uygunluğu hakkında

kısa bir süre içinde karar verilmesi ve, eğer tutulma yasaya

aykırı ise, serbest bırakılması için bir mahkemeye başvurma

hakkına sahiptir. Madde 18. Haklara getirilecek kısıtlanmaların sınırlanması

Anılan hak ve özgürlüklere bu Sözleşme hükümleri ile izin

verilen kısıtlamalar öngörüldükleri amaç dışında uygulanamaz