Osman Kavala hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca 'Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs' suçlamasıyla Kaval hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Gezi Direnişi davasında 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala hakkında bugün beraat ve tahliye kararı verildi.
Hakkında isnat edilen tüm suçlardan beraat etmesinin ardından Kavala'nın Silivri Cezaevi'nden tahliye edilmesi bekleniyordu.
Karar kapsamında cezaevi çıkışında gözaltına alınan Osman Kavala İstanbul Terörle Mücadele şubesine getirildi. Kavala’nın yarın sabah savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.