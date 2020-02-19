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Osman Kavala tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

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Hakkında beraat ve tahliye kararı verilmesinin ardından yeniden gözaltına alınan Kavala bugün emniyette ifade verdi
Osman Kavala tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Gezi Davası'nda beraat etmesinin hemen ardından 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili başka bir soruşturmadan gözaltına alınan Osman Kavala, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesinin alınmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Kavala, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

840 gün tutuklu kaldıktan sonra dün görülen Gezi Davası'nda beraatine karar verilen iş insanı Osman Kavala, gece Silivri Cezaevi'nden tahliye edilmeyi beklerken gözaltına alınmıştı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kavala'nın, sağlık kontrolünden sonra götürüldüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı.

Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kavala, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık, Kavala'nın tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmesine karar verdi.

 

Ne olmuştu?

Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gün tutuklu kalan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması dün Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Osman Kavala, Mücella YapıcıYiğit Aksakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 sanıklı davada 9 sanık haklarında isnat edilen tüm suçlardan beraat etmişti. Bu kapsamda davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tahliye edilmesi bekleniyordu.

Ancak iş insanı Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında yeniden gözaltı kararı verildi. Kavala, cezaevi çıkışında başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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