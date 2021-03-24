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Osman Örek Anıldı

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Eski başbakan, bakan ve meclis başkanlarından merhum politikacı Osman Örek, 22. ölüm yıl dönümünde anıldı.
Osman Örek Anıldı

Eski başbakan, bakan ve meclis başkanlarından merhum politikacı Osman Örek, 22. ölüm yıl dönümünde anıldı.

Örek’in Lefkoşa’da Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törende, protokol sırasına göre kabire çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, askeri erkan, bakanlar ve diğer yetkililer katıldı.

YEŞİM ÖREK

Törende Örek ailesi adına konuşma yapan Osman Örek’in kızı Yeşim Örek, Covid-19 dolayısıyla alınan tedbirlerin kendisine karanlık milli mücadele yıllarını hatırlattığını ifade ederek, o dönemle ilgili anılarını anlattı ve Kıbrıs Türk halkının yaşadığı zorluklara değindi.

Yeşim Örek, Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, büyük bir devlet adamı olan ve kendisinden çok şey öğrendiği Osman Örek’i rahmetle saygıyla andı.

İyi bir hukukçu, devlet adamı Örek’in Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit ortaklıkla kurulmasında büyük katkısı olduğunu vurgulayan Tatar, bugün yürüttükleri mücadelenin de merhum Örek ve merhum Cumhurbaşkanı Denktaş ile Merhum lider Dr. Küçük’ün ortaya koyduğu mücadelenin devamı olduğunu kaydetti.

Kıbrıs görüşmelerinde yıllardır ortaya konan iyi niyetlerin bir sonuç getirmediğine işaret eden Tatar, artık Kıbrıs’ta yeni bir sayfa açılması gerekliliğinin ortaya çıktığını, bunun da egemen eşitliğe dayalı, iki halkın, iki devletin iş birliğine dayalı bir çözüm modeli olduğunu söyledi.

Cenevre’de yapılacak toplantıda bunu bütün dünyaya anlatacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının eşitlik temelinde, güvenlik içinde yaşaması için kutsal davayı yürüteceklerini ve merhum liderlerin mücadelesini yaşatacaklarını kaydetti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkına her alanda hizmet veren Örek’in eşini de andı, aileye sabırlar diledi.

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