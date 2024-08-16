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Osman Örek Caddesinde üst yapı iyileştirme çalışmalarına yarın başlanıyor

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Karayolları Dairesi, yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yolları yapımı kapsamında, Osman Örek Caddesinde üst yapı iyileştirme çalışmalarına yarın başlanacağını açıkladı.
Osman Örek Caddesinde üst yapı iyileştirme çalışmalarına yarın başlanıyor

Karayolları Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yol çalışmasının yarından 15 Eylül tarihine kadar sürmesinin planlandığı, çalışmalar esnasında konu güzergâhta bir şeridin trafiğe kapatılıp, ulaşımın tek şeritten gidiş geliş olacak şekilde sağlanacağı duyuruldu.

Açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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