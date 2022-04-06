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Osman Örek Meslek Lisesi Öğrencileri, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ile Ece Bakımevi'ni Ziyaret Etti

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Osman Örek Meslek Lisesi Öğrencileri, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ile Ece Bakımevi'ni Ziyaret Etti
Osman Örek Meslek Lisesi Öğrencileri, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ile Ece Bakımevi'ni Ziyaret Etti

Osman Örek Meslek Lisesi (OÖML) öğrencileri yaşlılar için düzenledikleri kermesten elde edilen 7 bin 500 TL’yi Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’ne bağışladı. Öğrenciler, Ece Bakımevi’ndeki beş yaşlının da gözlüklerini ve camlarını yeniledi.

Osman Örek Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısı Lefkeliler Hanı’nda yaşlılar yararına kermes düzenledi.  Kermesten elde edilen 7 bin 500 TL okul müdürü Erdoğan Keskindağ tarafından Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins’e teslim edildi. Öğrenciler  Ece Bakımevi’ne de ziyarette bulunarak Dünya Optik’in sponsorluğunda beş yaşlının gözlüklerini ve camlarını yeniledi.

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OÖML Sosyal Komitesi, yaşlıları mutlu etme imkanı buldukları ziyareti pandemi koşullarına uygun şekilde gerçekleştirdiğini ifade etti.

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