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Osman Türkay’ın ilk iki şiir kitabı, Girne Belediyesi tarafından yeniden basıldı

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Nobel Edebiyat Ödüllerine aday gösterilen, dünyaca ünlü şair Osman Türkay’ın ilk iki Türkçe şiir kitabı “Yedi Telli” ve “Uyurgezer”, Girne Belediyesi tarafından yeniden basıldı.
Osman Türkay’ın ilk iki şiir kitabı, Girne Belediyesi tarafından yeniden basıldı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, şiir kitaplarını Osman Türkay Vakfı Başkanı Tuncay Özdoğanoğlu ve Tünay Çınar’a takdim etti.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, ilk olarak 1959 yılında Beşparmak Yayınları tarafından Bozkurt Basımevi’nde basılan “Yedi Telli” ve ilk olarak 1969 yılında İstanbul’da basılan “Uyurgezer” kitaplarının orjinaline sadık kalınarak yeniden düzenlenip 300’er adet basıldığı kaydedildi.

ÖZDOĞANOĞLU: “BÜYÜK BİR DUYARLILIK ÖRNEĞİ”

Osman Türkay Vakfı Başkanı Tucay Özdoğanoğlu yaptığı konuşmada, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından şair Osman Türkay’ın anısına önce Ozanköy Pekmez Festivali’nde anı günü düzenlenmeye başladığını, sonra şairin anıtının köye yapılmasının sağlandığını, şimdi de şairin iki şiir kitabının Girne Belediyesi tarafından yeniden basılmasının büyük bir duyarlılık örneği olduğunu söyledi.

Özdoğanoğlu, Güngördü’nün kendilerini anlayabildiğini, ülke için önemli bir değere sahip sanat adamı Türkay’ın yaşatılması ve yeni nesillere anlatılması konusunda kendilerine önemli destek sağladığını ifade ederek, Osman Türkay’ın ilk iki şiir kitabının yeniden basılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, Güngördü’ye teşekkür etti.

GÜNGÖRDÜ: “KİTAPLARIN YENİDEN OKUYUCUYA ULAŞMASI ÖNEMLİ”

Güngördü, Ozanköy’de dünyaya gelen Osman Türkay’ın dünyanın en önemli edebiyat ödülü olan Nobel’e aday gösterilmesiyle Ozanköy yanında Kıbrıs ve Kıbrıslıların da tanıtımını yaptığını, Türkay’ın yeni nesillere tanıtılması ve yaşatılmasının önemli olduğunu söyledi.

Güngördü, bugün piyasada kalmayan Osman Türkay’ın şiir kitaplarının yeniden okuyuculara ulaşmasının önemine işaret ederek, bu sorumlulukla kitapları yeniden yayınlamak istediklerine dikkat çekti. Güngördü, kitapların bir kısmının Girne Belediyesi tarafından misafirlere hediye edileceğini bir kısmının da Osman Türkay Vakfı’na verileceğini belirtti.

Görüşmede, Ozanköy’e uygun bir yer bulunması halinde, merhum Osman Türkay'ın şahsi eşyalarının sergileneceği bir müzenin hayata geçmesi konusunda fikir alışverişinde de bulunuldu.

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