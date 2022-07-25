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Osman Uzun istifa etti!

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Piyango biletleri üzerine Erenköy Mücahitlerin fotoğrafı yerine EOKA'cı çetenin fotoğrafının basılması ve piyasaya sürülmesinin ardından Devlet Piyangoları Birimi Sorumlusu Osman Uzun görevinden istifa etti.
Osman Uzun istifa etti!

Osman Uzun'un açıklaması şöyle:

Dün sabah yaşanan talihsiz olayını ardından, bir hata dahi olsa sorumluluk tamamen şahsıma ait olduğu için lurum çalışanı olmam hasebiyle istifa değil görevden azlimi isteyebilmemden dolayı sayın Başbakan Dt Ünal Üstel den gereğini yapması konusunda ricada bulundum...Öncelikle şunu söyleyeyim ki gün içerisinde toplumsal hassasiyet gösteren ve ülkesine bayrağına duyduğu sevgiden farklı mecralarda yazılar, eleştiriler yapan hiç kimseye kırgın veya kızgın degilim....Vatandaşlarımızın ülkesine ve değerlerine sahip çıkması bu talihsiz olayla olsa dahi hala ülkemiz adına bir umudun varlığına işarettir...Bilmeden kırdığım üzdüğüm kim varsa özür diliyorum...Her insan ONURU için yaşamalı ve de önce kendisine SAYGI duymalı... Ben Kendime Aileme ve Ülkeme duyduğum saygıdan görevime daha fazla devam etmemeye karar verirken bunun herkese ve her makama da örnek teşkil etmesini dilerim...

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