Osmaniye’de kilosu 5 bin liraya satılan kabak çekirdeği

Osmaniye’de bir manav 47 kilogram ağırlığındaki balkabağının tohumluk çekirdeklerinin tanesini 5, kilosunu 5 bin liradan satışa sundu.
Andırın Caddesi’nde manav dükkanı işleten Bilal Küçükkavruk, tezgahında sergilediği 47 kilogram ağırlığındaki balkabağını, çekirdeğini çıkarıp almak koşuluyla bir müşterisine 140 lira karşılığında satıp kabağın çekirdeğini de tanesi 5 liradan satışa sundu.
Ortalama bir kabak çekirdeğinin 1 gram geldiğini belirten Küçükkavruk, çekirdeğin kilogram fiyatının ise 5 bin lira olduğunu söyledi.
5 liradan satılan kabak çekirdeği ise ekilip bakımı yapıldıktan sonra tekrar devasa ağırlıktaki birer balkabağına dönüşebilir.
Küçükkavruk, “Pahalı değil. Her zaman bulunur bizde. Alıcısıysa çok” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.