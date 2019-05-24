“Osmanlı Belgeleri Işığında Kıbrıs” temalı sergi Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından açılıyor

Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen “Osmanlı Belgeleri Işığında Kıbrıs” temalı sergi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Osmanlı idaresinde Kıbrıs adası ile ilgili çeşitli konulardaki 100 belgeyi içeren serginin açılışı, 27 Mayıs 2019, Pazartesi günü saat 18.30’da Büyük Kütüphane Sergi Salonu’nda yer alacak.

Geçmişten Günümüze Kıbrıs’ın Fethi Belgelenecek…

“Osmanlı Belgeleri Işığında Kıbrıs” temalı sergide, Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs adasında kurduğu düzen fetihten başlayarak belgeler ışığında anlatılacak. Sergilenecek olan en eski belge Osmanlı Devleti askerlerinin adaya ayak bastığı 3 Temmuz 1570 tarihine, en yeni belge ise adanın İngiltere idaresine geçtiği 12 Mayıs 1899 tarihine aittir. Sergide eğitimden vakıflara, nüfustan ticarete Osmanlı Devleti idaresinde adada olup biten her şey fermanlar, beratlar, emr-i şerifler ve hükümler aracılığıyla aydınlatılacak.

Sergilenecek olan belgeler Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi envanterine kaydedilerek 2020 yılında kapılarını ziyaretçilere açacak olan müzede sergilenmeye devam edecek.

“Genç Nesillerin Kıbrıs’ın Geçmişini Bilerek Geleceklerini Keşfe Çıkmaları Sağlanacak…”

Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Kurulu Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul,Yakın Doğu Üniversitesi olarak üstlendkleri bilimsel misyonlara tarihi bir sorumluluk daha ekleyerek Kıbrıs Türk Halkının tarihsel süreçte varoluşuna ve geleceğine ışık tutacak Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi oluşturduklarını söyledi.

2020 yılında kapılarını ziyaretçilere açacak olan Kıbrıs Türk Milli Tarih müzesinin başlangıcının Kıbrıs adasının Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesi ile olacağını aktaran Prof. Dr. Özkul, “Bunun nedeni ataları 445 yıl önce bu topraklara ayak basan, Kıbrıslı Türklerin ulusal tarihini, özgün tarih hikayesini benzerlerinden ayırt eden çok önemli farklardır. Kıbrıslı Türkler anavatanları Anadolu’dan Kıbrıs’a geldikleri tarihten itibaren yüzlerce yıl boyunca kültürel değerlerini, bir halkı halk, ulusu ulus yapan tüm maddi ve manevi değerlerini koruyarak, sahiplenerek, bu uğurda ağır bedeller ödeyerek, tarihe mal olmuş mücadeleler vererek, mücadele mirasını nesilden nesile aktararak bugünlere kadar gelmişlerdir. Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi olarak Kıbrıs Türkünün geçmişine sahip çıkarak gençlerin geçmişlerini iyi öğrenmelerini sağlayarak dersler çıkarmalarını sağlayarak geleceklerini keşfe çıkmalarına yardımcı olmaktır” şeklinde konuştu.