  • BIST 95.908
  • Altın 286,895
  • Dolar 5,8015
  • Euro 6,4276
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Osmanlıspor'a verilen ihale nedeniyle kamu milyonlarca lira zarara uğradı

»
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), hafriyat döküm bedellerinin 'belediye kasası yerine başka kaynaklara aktarılması ve kamunun zararı uğratılması' nedeniyle soruşturma başlattı.
Osmanlıspor'a verilen ihale nedeniyle kamu milyonlarca lira zarara uğradı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), hafriyat döküm bedellerinin 'belediye kasası yerine başka kaynaklara aktarılması ve kamunun zararı uğratılması' nedeniyle soruşturma başlattı.

Eski belediye başkanı Melih Gökçek de dahil olmak üzere sorumlular hakkında yasal sürecin başlatılacağı ifade edildi.

Kamuyu zarara uğrattığı ifade edilen yetkililer ile gerçek ve tüzel kişiler hakkında belediyenin müfettişleri tarafından inceleme sürdürülüyor.

Belediye kaynakları, yapılan sözleşmeler sonucunda hafriyat işinin Osmanlıspor'a verilmesinden dolayı belediyenin milyonlarca lira zarara uğradığını belirtiyor.

2 Ekim 2018'de bir önceki Belediye Başkanı Mustafa Tuna da A Haber televizyonuna yaptığı değerlendirmede, Gökçek döneminde aylık 30 bin TL olan hafriyat gelirlerinin, kendi döneminde aylık 15 milyon TL'ye çıktığını söylemişti.

Melih Gökçek ise Tuna'nın "belediyenin hafriyat gelirleri" ile ilgili çıkışıyla kendisini "hırsız" ilan ettiğini açıklamıştı ve "Seni insan yüzüne çıkamaz hale getiririm" demişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu Erdoğan'ı geçti, farkı açıyor28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:47
  • Ekrem İmamoğlu’na eşi ve kızı üzerinden çirkin tehdit!28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:31
  • Erdoğan fiyat sordu, Putin 'Bunu alırsanız, arabayı hediye ederim' dedi28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:12
  • Türkiye'de yabancı doktor tartışması büyüyor27 Ağustos 2019 Salı 16:05
  • İmamoğlu tartışmalı vakıflarla iş birliğini durdurdu27 Ağustos 2019 Salı 16:02
  • Emine Bulut cinayeti: Başsavcılık uyardı27 Ağustos 2019 Salı 16:00
  • Son dakika… İBB, TÜRGEV ve Ensar protokollerini feshetti27 Ağustos 2019 Salı 12:19
  • Küçük kızı taciz ettiği iddia edilen kişi öldüresiye dövüldü27 Ağustos 2019 Salı 10:52
  • Dilipak: Hedefine ulaşamayan bumerang sahibini vurur27 Ağustos 2019 Salı 08:31
  • Muharrem İnce, Ahmet Türk'ü ziyaret etti: Dokunulmazlıklar konusunda benim partim hata yaptı26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti