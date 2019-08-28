Osmanlıspor'a verilen ihale nedeniyle kamu milyonlarca lira zarara uğradı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), hafriyat döküm bedellerinin 'belediye kasası yerine başka kaynaklara aktarılması ve kamunun zararı uğratılması' nedeniyle soruşturma başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), hafriyat döküm bedellerinin 'belediye kasası yerine başka kaynaklara aktarılması ve kamunun zararı uğratılması' nedeniyle soruşturma başlattı.

Eski belediye başkanı Melih Gökçek de dahil olmak üzere sorumlular hakkında yasal sürecin başlatılacağı ifade edildi.

Kamuyu zarara uğrattığı ifade edilen yetkililer ile gerçek ve tüzel kişiler hakkında belediyenin müfettişleri tarafından inceleme sürdürülüyor.

Belediye kaynakları, yapılan sözleşmeler sonucunda hafriyat işinin Osmanlıspor'a verilmesinden dolayı belediyenin milyonlarca lira zarara uğradığını belirtiyor.

2 Ekim 2018'de bir önceki Belediye Başkanı Mustafa Tuna da A Haber televizyonuna yaptığı değerlendirmede, Gökçek döneminde aylık 30 bin TL olan hafriyat gelirlerinin, kendi döneminde aylık 15 milyon TL'ye çıktığını söylemişti.

Melih Gökçek ise Tuna'nın "belediyenin hafriyat gelirleri" ile ilgili çıkışıyla kendisini "hırsız" ilan ettiğini açıklamıştı ve "Seni insan yüzüne çıkamaz hale getiririm" demişti.