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ÖSYM Başkanı Ersoy KHK Başkanı Köseoğlu’nu Ziyaret Etti

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ÖSYM Başkanı Ersoy KHK Başkanı Köseoğlu’nu Ziyaret Etti
ÖSYM Başkanı Ersoy KHK Başkanı Köseoğlu’nu Ziyaret Etti

Birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere KKTC’ye gelen ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve beraberindeki heyet Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer Köseoğlu’nu makamında ziyaret etti.

KHK’den yapılan alınan bilgiye göre, görüşme sırasında ÖSYM Başkanı Ersoy, ÖSYM’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi; KHK Başkanı Köseoğlu da ÖSYM Başkanı Ersoy’a kurum hakkında bilgi verip çalışmalarını anlattı.

İki kurumun başkanları, yakın gelecekte yapılabilecek iş birliği fırsatlarını değerlendireceklerini, özellikle bilgilerin siber güvenliği ve ölçme değerlendirmesi konularında faydalı bilgi alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

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