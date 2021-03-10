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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün:KKTC ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimiz bizler için değerlidir

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu beraberindeki heyetle ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü ziyaret etti.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün:KKTC ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimiz bizler için değerlidir

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu beraberindeki heyetle ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü ziyaret etti.

 

Heyette Bakan Amcaoğlu ile birlikte, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket ,KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve Ankara Büyükelçiliği Eğitim Kültür Ataşesi Rauf Ataöv yer aldı. Görüşmede salgın sürecinde KKTC’de gerçekleştirilen ÖSYM sınavlarında alınan tedbirlerin ve gerçekleştirilen sınavlardaki mevcut işbirliğinin artarak devam edeceği vurgulandı.

 

Bakan Amcaoğlu “Türkiye ile birlikte KKTC’de de salgın sürecinde merkezi sınavların aksamadan, başarıyla uygulanması konusunda gösterdiğiniz hassasiyet ve bize olan yakınlığınızdan dolayı teşekkür ederiz.”ifadelerinde bulundu

 

Başkan Aygün, Bakan Amcaoğlu’yla görüşmesinde, KKTC’de ÖSYM tarafından YKS, DGS, ALES, KPSS Lisans, KPSS Önlisans, KPSS Ortaöğretim sınavlarının yapıldığını, 2020 yılında ÖSYM tarafından yapılan sınavlara KKTC Lefkoşa’da toplam 6640 adayın katıldığını, 2020 yılında YKS’ye giren aday sayısının 1818, 2021 YKS’ye başvuran aday sayısının ise 1867 olduğunu belirtti.

 

Eğitim sürecinin her iki ülke geleceği açısından önemli olduğunu ve salgın sürecinde de yapılmakta olan merkezi sınavların alınan önlemler çerçevesinde devam etmesi gerektiğini dile getiren Başkan Aygün, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimiz bizler için değerlidir. Bu sebeple hem KKTC vatandaşlarının hem de KKTC’de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gireceği sınavların sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Lefkoşa’da yer alan ÖSYM Sınav Koordinatörlüğümüz vasıtasıyla sınava başvuracak ve katılacak adaylarımıza hizmet verilmeye devam edilecektir.” açıklamalarında bulundu.

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu makamında ağırlayan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, konuk Bakan ve beraberinde yer alan heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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