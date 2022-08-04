  • BIST 2.719,77
  • Altın 1028.156
  • Dolar 17.9607
  • Euro 18.32
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKadınlar da Yumurta Dondurma İşlemine Dikkat!

ÖSYM Başkanlığı’na Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı Bayram Ali Ersoy atandı

» »
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile ÖSYM Başkanlığı’na Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.
ÖSYM Başkanlığı’na Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı Bayram Ali Ersoy atandı

Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümü'nden 1996'da mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü’nde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.

Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

Ersoy, 2020'den bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavında yer aldığı iddialarının ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü görevden almıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) suç duyurusu üzerine KPSS'nin bu yılki lisans oturumuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KPSS lisans oturumları yarın başlıyor30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:15
  • UKÜ’de Yükseköğretimde Kalite Ele Alındı29 Temmuz 2022 Cuma 12:50
  • Rauf Denktaş Üniversitesi birinci mezunlarını meslek hayatına uğurladı29 Temmuz 2022 Cuma 11:27
  • YKS 2022 tercih dönemi başladı!27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:10
  • 2022 YKS tercihleri başladı, YKS tercihinde bulunan adayların dikkat etmesi gereken 10 başlık27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:49
  • LGS yerleştirme sonuçları açıklandı25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:09
  • DAÜ lise öğrencilerine yönelik yaz atölyesi programı düzenleniyor.23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:47
  • Töre, Rauf Denktaş Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:33
  • UKÜ’den atık sulara dair sürdürülebilir proje23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:30
  • Puanlar yükseldi başarı sırası düştü19 Temmuz 2022 Salı 09:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti