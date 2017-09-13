ÖSYM boş kalan lisans ve ön lisans programlarına 1 bin 400 ek yerleştirme yaptı

ÖSYM tarafından üniversitelerin boş kalan lisans ve ön lisans programlarına toplam 51 bin 400 ek yerleştirme yapıldı.

2017 ÖSYS ek yerleştirmelerine ilişkin sayısal veriler açıklandı. Buna göre, üniversitelerde 373 bin 414 olarak belirlenen lisans ve ön lisans programları boş kontenjanlarına 51 bin 400 aday yerleşti, 322 bin 14 kontenjan ise boş kaldı.

Ek yerleştirme sonucunda, lisans programlarının 124 bin 443 kontenjanına 13 bin 531, ön lisans programlarının 248 bin 971 kontenjanına 37 bin 869 aday yerleşti.

LİSANS DÜZEYİ BOŞ KONTENJANLAR

Lisans düzeyinde, devlet üniversitelerinde 94 bin 945 kontenjandan 10 bin 385'ine ek yerleştirme yapılırken 84 bin 560'ı boş kaldı.

Vakıf üniversitelerinde ise 20 bin 751 boş kontenjandan 2 bin 431'ine yerleştirme yapıldı, 18 bin 320 kontenjan ise boş kaldı. KKTC üniversitelerinde de 8 bin 9 kontenjandan 686'sına yerleştirme yapıldı, 7 bin 323 kontenjan boş kaldı. Diğer ülkelerdeki üniversitelerdeki 738 kontenjandan 29'una yerleştirme yapılırken 709 kontenjan boş kaldı. Böylece lisans programlarında toplam 124 bin 443 kontenjandan 13 bin 531'ine yerleştirme yapıldı, 110 bin 912 kontenjan ise boş kaldı.

ÖN LİSANS BOŞ KONTENJANLAR

Ön lisans düzeyinde ise devlet üniversitelerinde 203 bin 314 kontenjandan 32 bin 957'sine yerleştirme yapıldı, 170 bin 357 kontenjan ise boş kaldı. Vakıf üniversitelerinde ise ön lisans düzeyinde 42 bin 159 kontejandan 4 bin 616'sına yerleştirme yapılırken 37 bin 543 kontenjan boş kaldı.

KKTCüniversitelerinde 3 bin 447 kontenjandan 296'sına yerleştirme yapıldı, 3 bin 151 kontenjan boş kaldı. Diğer ülkelerdeki üniversitelerdeki 51 kontenjana ise hiç yerleştirme yapılmadı.

Bu kapsamda, ön lisans programlarındaki toplam 248 bin 971 kontenjandan 37 bin 869'una yerleştirme yapılırken boş kontenjan toplamı 211 bin 102 oldu.