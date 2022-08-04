ÖSYM "iddialar asılsız" demişti, KPSS oturumları iptal edildi

31 Temmuz'da yapılan sınavdaki bazı soruların, bir yayınevinin kitabında yer aldığı iddiası sonrası soruşturma başlamıştı

31 Temmuz'da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) yer alan bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin kitabında yer almasının ortaya çıkması sonrasında oturumlar iptal edildi.

KPSS sınav sorularının sızdırılması skandalının ardından görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yerine getirilen Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, soruşturmanın seyrine ilişkin olarak açıklama yaptı.

Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacak olan oturumların da ertelendiğini duyurdu.

AA'ya konuşan ÖSYM Başkanı Ersoy, şunları kaydetti:

"Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Amacımız, tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı sunmaktır. Ortaya çıkan eksiklikleri ve aksaklıkları, açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşmak ve gereken tedbirleri etkin şekilde almak suretiyle, ÖSYM'nin milletimizin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."

DDK Başkanı: Soru işareti kalmasın diye iptale lüzum görüldü

DDK Başkanı Yunus Arıncı da, "Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz’da gerçekleşen KPSS’nın iptaline lüzum görülmüştür. Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

ÖSYM, "iddialar asılsız" açıklamasını yapmıştı

2 Ağustos günü, 31 Temmuz Pazar günü yapılan KPSS'deki bazı soruların, Yediiklim Yayınları'nın deneme sınavlarında yer alan sorularla aynı olduğu iddia edilmişti.

ÖSYM'den aynı gün yapılan açılamada iddialar yalanlamış, "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denilmişti.

İddiaların ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na inceme talimatı vermiş ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden almıştı.

DDK, iddialarla ilgili incelemesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş, Başsavcılık da soruşturma başlatmıştı.

Ayrıca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, kurul olarak inceleme başlattıklarını duyurmuştu. Polis Yediiklim Yayınları'nın iki merkez binasına baskın yaparak dokümanlara el koymuştu.