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ÖSYM sınavların başvuru tarihini güncelledi

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ÖSYM sınavların başvuru tarihini güncelledi
ÖSYM sınavların başvuru tarihini güncelledi

ÖSYM, koronavirüs nedeniyle sınavların başvuru tarihini güncelledi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 

"Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır" denildi. 

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