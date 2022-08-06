  • BIST 2.750,49
  • Altın 1022.045
  • Dolar 17.9115
  • Euro 18.2353
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAArı sokmalarına dikkat!

ÖSYM'den 2022 KPSS'ye ilişkin duyuru: Adaylar sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebilecek

» »
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların, sınav merkezi değişikliği taleplerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.
ÖSYM'den 2022 KPSS'ye ilişkin duyuru: Adaylar sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebilecek

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yayımlanan duyuruda, 31 Temmuz 2022'de gerçekleşen 2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının iptal edildiği, ÖSYM sınav takviminde yer alan 2022-KPSS Lisans Alan ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiği anımsatıldı. 

Yeni KPSS takviminin 17 Eylül 2022'de başlayacağı belirtilen duyuruda, sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyeceği kaydedildi. 

Duyuruda, adayların sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LGS'de birinci nakil sonuçları açıklandı01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:57
  • KPSS lisans oturumları yarın başlıyor30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:15
  • UKÜ’de Yükseköğretimde Kalite Ele Alındı29 Temmuz 2022 Cuma 12:50
  • Rauf Denktaş Üniversitesi birinci mezunlarını meslek hayatına uğurladı29 Temmuz 2022 Cuma 11:27
  • YKS 2022 tercih dönemi başladı!27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:10
  • 2022 YKS tercihleri başladı, YKS tercihinde bulunan adayların dikkat etmesi gereken 10 başlık27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:49
  • LGS yerleştirme sonuçları açıklandı25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:09
  • DAÜ lise öğrencilerine yönelik yaz atölyesi programı düzenleniyor.23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:47
  • Töre, Rauf Denktaş Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:33
  • UKÜ’den atık sulara dair sürdürülebilir proje23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti