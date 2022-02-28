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Ot Festivali yapılıyor

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Tatlısu belediyesinin düzenleyeceği ve sunuculuğunu Pembe Düzova’nın yapacağı festival yine Final Organizasyon işbirliği ile gerçekleşecek
Ot Festivali yapılıyor

6.TATLUSU OT KÜLTÜR FESTİVALİ 6 MART PAZAR GÜNÜ YAPILIYOR

 

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