"Ot ve alkolü daha çok kullanıyorlar"

İngiltere'de yapılan bir araştırma ilkokul düzeyinde başarılı olan çocukların ileride akranlarına kıyaslara esrar ve alkol tüketimine daha yatkın olduklarını ortaya koydu.

İngiltere'de çocukların başarı oranlarıyla esrar, sigara ve alkol kullanma eğilimlerini inceleyen yedi yıllık bir araştırmanın sonuçları açıklandı. 6 bin çocuk üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları British Medical Journal'da yayınlandı. University College London tarafından yapılan araştırmaya göre, ilkokul çağında matematik, fen bilgisi ve dil bilgisi derslerinde başarılı olan çocuklar ergenlik ve gençlik dönemlerinde düzenli olarak ot ve alkol kullanmaya daha yatkın oluyorlar.

Akademik başarıya göre yapılan araştırma başarılı çocukların sigaraya kullanmaktan ise uzak durdukları sonuçlarını ortaya koydu. Araştırmanın yürütücüleri James Williams ve Gareth Hagger-Johnson makalelerinde zeki çocukların yeni deneyimlere daha açık olmaları nedeniyle düzenli olarak esrar ve alkol kullanımına açık olduklarını iddia etti.