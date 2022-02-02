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Öteki Recep Tayyip Erdoğan!

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Öteki Recep Tayyip Erdoğan!
Öteki Recep Tayyip Erdoğan!

Cumhurbaşkanının 23 yaşındaki adaşı, öteki Recep Tayyip Erdoğan olmayı anlattı: “Adıma inanmayanlar ‘Dalga mı geçiyorsun?’ diyor.”

1998 doğumlu Recep Tayyip Erdoğan’a adını babası o sıralar İstanbul belediye başkanlığını yürüten Erdoğan’a sevgisinden dolayı vermiş.

2002 yılında cumhurbaşkanıyla çekilmiş bir fotoğrafı bulunan Erdoğan’ın ismine kimi çok şaşırıyor kimi fotoğraf çektirmek istiyormuş.

Dün Trabzon’da gerçekleşen ‘Gençlik Buluşması’nda katılan ‘öteki Erdoğan’, adaşı olan cumhurbaşkanına soru da sordu.

Üniversite tercihini de Rize’deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden yana kullanan Erdoğan, İHA’ya şunları söyledi: “Üniversitedeki hocam çok şaşırmıştı. Devlet kurumlarına gittiğimde ilk olarak şaşırıyorlar. Hastaneye gittiğimde randevu veren kişi ismimi sistemde görünce ‘Galiba T.C.’yi yanlış girdim’ dedi. Güzel tepkiler oluyor. Tabii, kötü tepkiler de oluyor. İnsanların samimiyeti, sevgi dolu yaklaşımları çok daha güzel oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde okuyunca üniversite hocalarından çok farklı tepkiler aldım. Tekkeköy’de bir halı saha var. Aradım halı sahayı adamla konuştum, servisi ayarladık. Oradaki kişi bana ‘Kimin adına rezerve edeceğiz’ dedi. Adama ‘İsmim Recep Tayyip Erdoğan’ dedim. Adam, ‘Dalga mı geçiyorsun kardeşim’ dedi ve telefonu suratıma kapattı. Ondan sonra maçı başka bir ağabeyimize ayarlattık. Maçtan sonra kimliği ağabeye gösterince o da ‘Nereden bileyim, beni Recep Tayyip Erdoğan isminde kaç kişi arıyor’ dedi. Fotoğraf çektirdik ve güzel bir anı kaldı.”

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