Otel barında ani ölüm!

Bugün sabah, saat 03:00 sıralarında, Lapta’da bir otelde kalmakta olan Karel HRDINA (E-55), otelin bar kısmında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polisten yapılan açıklamaya göre olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi
Bugün sabah, saat 03:00 sıralarında, Lapta’da bir otelde kalmakta olan Karel HRDINA (E-55), otelin bar kısmında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polisten yapılan açıklamaya göre olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi
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