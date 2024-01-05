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Otel çalışanı Enver Demir dinlendi.. İşte detaylar

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Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias davası duruşmasında, beşinci tanık olarak otelin teknik ekibinden Enver Demir dinlendi.
Otel çalışanı Enver Demir dinlendi.. İşte detaylar

Sanıklarla akrabalık bağı olmadığını söyleyen Demir, depremde orada olmadığını, izinli olduğunu söyledi. Otelin teknik ekibinde olduğunu ifade eden Demir, Efe Bozkut’un 2022den sonra otele gelip gitmeye başladığını söyledi. Ahmet Bozkurt’un otelde genelde lobide olduğunu söyledi.

Ahmet Bozkurt’un ailesinin otele gelip gittiğini, bazen de kaldığını ifade eden Demir, “Efe Bozkut’un otel personeline talimat verdiğini görmedim” dedi.

Müşteki avukatlarının sorularını yanıtlayan tanık Demir, “Sadece Ahmet beyin kullanımında bulunan bir oda vardı” diyerek, o odanın elektrik tesisatı otel yapıldığında yapıldığı için kendisinin yapmadığını söyledi.

“Ben oraya girdim, normal bir ofis odası gibiydi, manzarası vardı. Tuvalet ve banyo lavabo yoktu. Terası vardı. Müdüriyet odası genişletilmedi” dedi.

Tanık, sonradan kapatılan yerin resmini gösterdi ve 2014 -2015’te kapasite artırımının ne şekilde yapıldığından bilgisi olmadığını kaydetti.

Otele çevirmede tesisatı kendisinin çekmediğini belirten tanık Demir, üst çatının çelik konstrüksiyondan yapılıp alt tarafının da alçıpandan yapıldığını söyledi.

Müdafi avukatlarının sorularını da yanıtlayan tanık, Erdem Yıldız’ın otele gelip gittiğini ama otelin bir şeyiyle ilgilenip ilgilenmediğini bilmediğini söyledi

Demir, “Mutfak üst kattaydı, yan binada da mutfak vardı. Mutfağa sadece asma kattan geçiliyordu” dedi.

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