Otel çalışanı KKTC vatandaşı bir kişinin PCR testi pozitif...Temaslıları aranıyor

Bafra bölgesinde bir otelde muhasebe memuru olarak çalışan KKTC vatandaşı bir kadın, yüksek ateş şikayeti ile hastaneye başvurdu; PCR testi pozitif çıktı.

Yeniden açılım sürecinde İlk kez bir KKTC vatandaşı, kaynağı belli olmaksızın pozitif olarak kayıtlara geçti.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgilere göre çok sayıda temaslısı bulunan muhasebe memurunun söylediği çok sayıda isim şu sıralarda temas oteline götürülüyor.

Haber Kıbrıs’ın sağlık Bakanlığı çevrelerinden derlediği haberlere göre, ilgili kadın kimle temas ederek hastalığa bulaştığını bilmiyor.

Otel müşterileri ile en az temas eden birimlerden birinde çalışan kadının, çevresi ile ilgili de ciddi bir tarama süreci başladı.

Hastanın ilk ifadelerinde herhangi bir yurt dışı ziyareti Ya da yurt dışından gelen biriyle görüşmesinin olmadığı belirtildi.

“Sporadik” vaka olarak kayıtlara geçen vaka, temaslı takibi ile ulaşılmayan ilk vaka olma özelliğini taşıyor.

İlgili hasta, Sağlık Bakanlığı’nın öğleden sonra açıkladığı altı kişi içerisinde yer almıyor. Vakayla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın kapsamlı bir açıklama yapmak için yarını beklediği öğrenildi.