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Otel çalışanı Zeynel Can: Yan taraftaki 4 bina otelin üzerine doğru devrildi

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Avukatlar arasındaki tartışma nedeniyle ara verilen İsias Otel duruşması, Türkiye saatiyle 16.10 sıralarında tekrar görüşülmeye başlandı ve otel çalışanı tanık Zeynel Can’ın dinlenmesine devam edildi.
Otel çalışanı Zeynel Can: Yan taraftaki 4 bina otelin üzerine doğru devrildi

Yinelenen soru üzerine tanık Can, otelin deprem sırasında otoparkına doğru düştüğünü söyledi.

Can bir diğer soruya karşılık ise enkazdan kaçtıktan sonra iki tane kadın sesi duyduğunu ve onları enkazdan çıkararak Kızılay konteynerine götürdüğünü, oradan da eve gittiğini anlattı.

Enkazda gördüğünün otelin çatısı olduğunu belirten Can, bulunduğu yerle gittiği yer arasının 100 metre olduğunu ifade etti. Can, deprem başladığında koşarak gitmeden 50 metre yürüyerek resepsiyona kadar gittiğini, 50 metre civarı da dışarı çıkmak için 40 saniye kadar yürüdüğünü kaydetti.

O sabah kimsenin otele ekmek bırakmadığını belirten Can, enkazdan iki kadın çıkardığını ama kimler olduğunu bilmediğini söyledi. Can, kurtardığı kadınların heyecan ve korkudan Kıbrıslı olup olmadığını anlamadığını belirtti.

Can, otelde kapasite artırımı yaptırılmadığını savunurken imar affı ve otelin inşa süreciyle ilgili ise bilgisi olmadığını ifade etti.

İsias Otel’in üst katının sadece restoran olarak kullanıldığını, yanındakinin de Ahmet Bozkurt’un ofisi olduğunu bildiren Zeynel Can, Efe Bozkut’un otele gelip gittiğini, bir emir verdiğini görmediğini söyledi.

Sanık müdafileri avukatlarının sorularını da yanıtlayan Can, “Yan taraftaki 4 bina otelin üzerine doğru devrildi” dedi.

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