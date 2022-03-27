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Otel Çamaşırhane Binasında Yangın

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Otel Çamaşırhane Binasında Yangın

27.03.2022 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne’de, Fehmi Ercan Caddesi üzerinde bulunan bir otele ait çamaşırhane binasında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu, çamaşırhane içerisinde bulunan 6 adet kurutma ile 6 adet çamaşır makinesi, 2 adet ütü, 1 adet bilgisayar, tekstil malzemeleri, personel kıyafetleri ve bina tamamen yanmıştır.

Yangın sonucu herhangi bir yaralanma olmamış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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