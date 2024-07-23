Otel havuzuna dökülen sıvılar 26 kişiyi hastanelik etti

Baf’ın “Yeroşibu” semtinde bulunan bir otelin havuzuna dökülen iki maddenin kimyasal tepkimeye girmesi sonucu, o sırada havuzda olan 26 kişi zehirlendi.

Alitiha ve diğer gazeteler, “Yeroşibu” bölgesinde yer alan bir otelin havuzunda klor eksikliği tespit edilmesi sebebiyle bir otel çalışanının, havuz kanallarına iki ayrı madde döktüğünü, maddelerin tepkimeye girerek ürettikleri zehirli gazdan ise 26 kişinin etkilendiğini yazdı.

Gazete, 26 kişiden 12’sinin çocuk olduğunu, 8 çocuğun ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını belirtirken, yaşları 8 ila 9 olan iki çocuğun ise tedavilerinin devam ettiğini aktardı.