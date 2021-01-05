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Otel işletmecisi ve hemşire eşi Kovid pozitif!

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Kaplıca Otel Restoran’ın işletmecisi Yakup Genç ve pandemi hemşiresi eşi Özlem Genç’in koronavirüs testleri pozitif çıktı
Otel işletmecisi ve hemşire eşi Kovid pozitif!

Kaplıca Otel Restoran’ın işletmecisi Yakup Genç ve pandemi hemşiresi eşi Özlem Genç’in koronavirüs testleri pozitif çıktı

Detay Özel-Mehmet Can

Kaplıca Otel Restoran’ın işletmecisi Yakup Genç durumu sosyal medya hesabı üzerinden bildirdi ve otellerinin 8 ocak tarihine kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Yakup Genç'in açıklaması şu şekilde:

Herkese Merhabalar,

Öncelikle belirtmek isterim ki benim eşim Özlem Genç bir sağlık çalışanı ve kendisi pandemi hemşiresi. Sağlık adında adada en riskli grupta görev yapan kişilerden biri.. kendisinin test sonucu 2 ocak akşamı pozitif cıkması sonucu hemen duuarlı davranarak hastahaneye gittik ve sonrasında karantinaya alındık.. ertesi gün bana da yapılan test sonrası benimde testimin pozitif olduğunu öğrendik.. çok şükür semptomlarımız ağır değil.. hafif ağrılarla geçiriyoruz şuan, ilac tedavimiz baslamış durumda.bildigmiz butün temaslılarımızı bildirdik.. karantinaya alınan bütün temaslılarımızn ilk testleri hep negatif.. tesisimizide 1 haftalığına kapatma kararı aldık. SAĞLIKLI GÜNLERDE GÖRÜŞMEK ÜZERE.. kendinize iyi bakın..

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