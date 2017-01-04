Otel müdürünü kaçırıp dövdüler!

Limasol’da, iki kişinin uyuşturucularını aldığı gerekçesiyle bir otel müdürünü kaçırıp dövdükleri haber verildi.

4 Ocak 2017

HALKLA İLİŞKİLER VE BASIN MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN BİLDİRİLMİŞTİR;

Alithia gazetesi, olayın 31 Aralık tarihinde Narkotik Şube yetkililerinin Limasol’da Saitta bölgesinde bir otele operasyon düzenleyerek otelde saklı olan 350 gramlık kokain cinsindeki uyuşturucuya el koymasıyla ortaya çıktığını yazdı.

Uyuşturucu ticareti yapan kişilerin bıraktıkları uyuşturucuları yerinde bulamayınca bunları otel müdürünün aldığı düşüncesine kapıldığını belirten gazete, söz konusu şahısların, bir başka iki kişinin yardımıyla otel müdürünü kaçırarak dövdüklerini ve uyuşturucunun bedeli olan 35 bin Euro’yu iade etmesini istediklerini kaydetti.

Otel müdürünün serbest kalmasının ardından polise şikayette bulunduğunu yazan gazete, olayla ilgili iki kişinin tutuklandığını, iki kişinin de aranmakta olduğunu aktardı.

Üç İngiliz tutuklandı

Öte yandan gazete bir başka haberinde, Baf’ta üç İngiliz’in tasarruflarında hint keneviri, kokain ve yüklü miktarda para bulundurmaktan tutuklandığını yazdı.

Habere göre söz konusu kişilerin adanın çeşitli bölgelerinde uyuşturucu ticareti yaptıklarından şüpheleniliyor.