Otel Mutfağında Yangın

18.11.2022 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelin mutfağı içerisinde muhtemelen döner makinesinin aşırı derecede ısınıp davlumbaz içerisindeki yağlar ile tavan içerisindeki elyaf malzemelerin alev alması sonucu meydana gelen yangın neticesinde davlumbaz ve tavan hasar görmüştür.
Yangından etkilenen üç çalışan ise kaldırıldıkları hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir.
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