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Otel Odasına Uyuşturucu Baskını

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Otel Odasına Uyuşturucu Baskını
Otel Odasına Uyuşturucu Baskını

Baf’taki bir otel odasına baskın yapan narkotik ekipleri, tasarruflarında bir miktar uyuşturucu ve yüklü miktarda para bulduğu 3 kişiyi tutukladı.

Alihtia’nın haberine göre ihbar üzerine cumartesi gecesi mahkeme emriyle otel odasını basan polis 44, 42 ve 33 yaşındaki üç erkek şahsı tutukladı; odada 19 gram kokain, 17 gram Hint keneviri ve 34 bin Euro’nun üzerinde nakit para ele geçirdi.

Haklarında 5’er gün tutukluluk emri alınan şahıslardan biri (44-E) hakkında, 800 gram kokain türü uyuşturucu bulundurmak ve satmak ve diğer suçlardan mahkeme emri bulunduğu, aynı kişinin başka suçlarda da şüpheli pozisyonda olduğu haber verildi.

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