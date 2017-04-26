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Otel odasında uyuşturucu baskını!

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Otel odasında uyuşturucu baskını!
Aslancak'ta gerçekleşen baskın sonucu 24 gram ağırlığında “kokain” ve 1300 TL ile 350 STG nakit para bulundu

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre dün 18:00-18:30 saatleri arasında, Alsancak’ta A.S.(E-47)’nin kalmakta olduğu otel odasında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 24 gram ağırlığında “kokain” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet kaşık, naylon parçası, bir adet hassas terazi, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet 20 TL nakit para ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 1300 TL ile 350 STG nakit para bulunduğu ve emare olarak polis tarafınca alındığı öğrenildi.  

A.S. isim kısaltmalı şahsın tutuklanmış olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

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