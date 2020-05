Otelciler Birliği Başkanı Çağıner: Geleceğe kafa yormalı, enerjimizi boşa harcamamalıyız

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner "Sektör olarak bizde sıkıntılı günlerden çıkıp yeni normal hayatımıza dönmek için çok çalışıyoruz" diyerek, "soğukkanlı olmalı ve geleceğe kafa yorarak enerjimizi boşa harcamamalıyız." ifadelerini kullandı.

Dimağ Çağıner kendi sosyal hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesini istedi.

Çağıner'ın paylaşımı şöyle:

KITOB ve otellerimiz hükümetin uygun göreceği güne kadar kapalı kalacaktır.

Uçuşların başlaması ile normale döneceğimiz günü 15 bin çalışanımız ile sabırsızlıkla bekliyoruz.

Zor günlerden geçiyoruz ve sıkıntılar her sektör ile halkımız için çok büyüktür. Bu zorlukları birlikte aşabiliriz. İlk günden bugüne halkımız ile birlikte sektör olarak bedel ödedik ve ödemeye devam edeceğiz. Özellikle en son açılacak sektör ve en çok çalışanı olan sektör olarak bizim sıkıntılarımız çok büyük ama sabrediyoruz. Soğukkanlı olmak zorundayız önce sağlığımızı sonra aklımızı korumak zorundayız ve en önemlisi birlikte olmalıyız. Bu süreçte yaşanan bazı olayları tüm sektöre mal etmemeli, yeni normale döneceğimiz güne hazır olmak için işimize gücümüze odaklanmalıyız. Hükümet görevinin başında, belediyeler görevinin başındadır ve onların her türlü önlemi alacaklarına eminiz. Turizm sektörü olarak biz de sıkıntılı günlerden çıkıp yeni normal hayatımıza dönmek için çok çalışıyoruz. Kapalı olduğumuz her gün 15 bin aktif çalışanımız ile birlikte ekonomik olarak daha çok kaybediyoruz ama geleceğe umut ile bakıp işimize sarılmaktan başka bir şey yapma şansımız olmadığının bilinci ile hareket ediyoruz. Birbirimize saygı ve değer vererek geleceğe yürümeliyiz. Hükümetin aldığı kararla 4 Mayıs'ta açılan sektörler yanında yarın da açılacak olan sektörlere, sahiplerine ve çalışanlarına önce sağlık sonra da bereket diliyoruz. Umarız en kısa sürede otellerimiz de yeni normale döner ve her şeyin daha iyi olacağı, iyi yönde gelişmelerin yaşanacağı günleri birlikte görürüz. Turizm dünde olduğu gibi gelecekte de bu ülkenin önemli sektörlerinden biri olacaktır. Esnaf otellerin açılmasını, turistlerin gelmesini beklerken, toptancı mal satmak için sabırsızlanırken, sanayici daha çok üretmek için beklerken, tarım sektörü ürettiğini satmak için otellerin açılmasını beklerken, soğukkanlı olmalı ve geleceğe kafa yorarak enerjimizi boşa harcamamalıyız. Bu arada da birlik ve beraberliğimizi korumalı, toplumsal huzurumuzu bozmamalıyız.