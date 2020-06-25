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"Otelciler Birliği Başkanı istedi, hükümet karar aldı:"

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"Otelciler Birliği Başkanı istedi, hükümet karar aldı:"
"Otelciler Birliği Başkanı istedi, hükümet karar aldı:"

İşte açıklama;

Mevcut hükümet halkı değil, bir zümreyi temsil ediyor‼

Otelciler Birliği Başkanı, dün akşam çift PCR test ile girişler başlasın dedi, bugün hükümet karar aldı. Mevcut hükümet, halkın değil, bir zümrenin hükümetidir.

Halk günlerdir endişesini dile getiriyor. 1 Temmuz'da karantinasız uçuşlar başlamasın diyor. Sağlıkçılar sokakta, eylemde. Bunların hiç biri hükümet tarafından kaale alınmıyor ama otelciler birliğinin önerisini akşamdan sabaha karar olarak önümüze çıkarılıyor.

Halkınızı düşünmemenizin ve dinlememenizin bedeli çok ağır olacak‼

Umarız, ilk dalgadaki gibi şansımız iyi gider ve hiç ölüm olmadan bu badireyi de atlatırız.

Sosyal Adalet Hareketi

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