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Otelciler federasyonu: Thomas Cook’un tasfiyesi 700 bin turist kaybına yol açabilir

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Otelciler federasyonu: Thomas Cook’un tasfiyesi 700 bin turist kaybına yol açabilir
Otelciler federasyonu: Thomas Cook’un tasfiyesi 700 bin turist kaybına yol açabilir

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, tasfiye sürecindeki Thomas Cook’tan diğer acentelere ne kadar turist kayacağına bağlı olarak Türkiye’nin yıllık 600-700 bin turist kaybedebileceğini; özellikle Muğla, Dalaman ve Fethiye’de kaderi Thomas Cook’a bağlı çok sayıda küçük işletme olduğunu söyledi.

Britanya Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), 178 yıldır faliyet gösteren tur operatörü Thomas Cook’un resmen battığını ve şirketin operasyonlarının durdurulduğunu açıklamıştı. Şirketin girdiği tasfiye süreci dünya genelinde tatilde olan yüz binlerce Thomas Cook müşterisinin ülkelerine geri getirilmesi için ülke tarihinin en büyük ‘dönüş operasyonu’nun başlamasına neden oldu.

Sadece Thomas Cook ile çalışan 30-40 odalı oteller bulunduğunu belirten Ayık, yüz binlerce sterlin alacağı olan bu tür otellerin çok zor durumda kalabileceğine işaret ederek, “Bu oteller arasında 100-200 bin pound alacağı olanların olduğunu düşünürsek bunlar için çok zor bir durum” ifadelerini kullandı.

Thomas Cook’un tasfiyesinin Türkiye’nin turist sayısı üzerinde de olumsuz etki yaratabileceğine dikkat çeken Ayık şunları söyledi: “Türkiye’ye İngiltere ve Avrupa’dan paket turla gelen turistler ve Thomas Cook’un paket yolculardaki payı göz önünde alındığında, Thomas Cook’tan diğer acentelere ne kadar kayış olacağı önemli. Ancak Türkiye 600-700 bin civarında turist kaybı yaşayabilir.”

Ayık’ın verdiği bilgiye göre Türkiye’de şu anda Britanya ve Avrupa’dan Thomas Cook vasıtasıyla gelen 45 bin turist bulunuyor.

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