  • BIST 2.333,63
  • Altın 912.485
  • Dolar 14.7153
  • Euro 16.1537
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Otelde Kundaklama

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Otelde Kundaklama

04.04.2022 tarihinde, saat 09:15 sıralarında, D.T.A.(E-22), Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelin balkon kısmında bulunan iki adet internet vericisi, uydu anten kabloları ve kapalı ambar içerisinde muhafaza edilen 3 adet halının üzerlerine kasten yanıcı madde döküp ateşe vermek suretiyle kundaklamıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, söz konusu şahısın yapılan ileri sorgulamasında, 04.04.2022 tarihinde, Lefkoşa’da Kızılbaş bölgesinde, bir bisiklet üzerine bırakılan sırt çantasını ve içerisinde muhafaza edilen muhtelif eşyaları da çaldığı tespit edilmiştir.

 Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Harmancı, muhtarlarla belediyeler reformunu görüştü02 Nisan 2022 Cumartesi 13:46
  • Tuzla'da Korkutan Kaza01 Nisan 2022 Cuma 18:10
  • Hırsızlıktan tutuklandı, kaçak olduğu anlaşıldı01 Nisan 2022 Cuma 15:38
  • Karavezirler: Birlikte Daha İleriye01 Nisan 2022 Cuma 11:39
  • Küçük Kaymaklı'da Uyuşturucu Operasyonu01 Nisan 2022 Cuma 11:23
  • Lefkoşa'da Kadına Şiddet30 Mart 2022 Çarşamba 17:53
  • Gönyeli Belediyesi: Arıtma Tesisi Herhangi Bir Belediyenin Değil30 Mart 2022 Çarşamba 14:19
  • Benli: Tasarıyı Geri Çekin, Gerçek Bir Reform Yapalım29 Mart 2022 Salı 16:52
  • Manavoğlu: "LTB Başkan adayı olmam isteniyor"29 Mart 2022 Salı 14:13
  • Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı28 Mart 2022 Pazartesi 17:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti