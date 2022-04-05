Otelde Kundaklama

04.04.2022 tarihinde, saat 09:15 sıralarında, D.T.A.(E-22), Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelin balkon kısmında bulunan iki adet internet vericisi, uydu anten kabloları ve kapalı ambar içerisinde muhafaza edilen 3 adet halının üzerlerine kasten yanıcı madde döküp ateşe vermek suretiyle kundaklamıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, söz konusu şahısın yapılan ileri sorgulamasında, 04.04.2022 tarihinde, Lefkoşa’da Kızılbaş bölgesinde, bir bisiklet üzerine bırakılan sırt çantasını ve içerisinde muhafaza edilen muhtelif eşyaları da çaldığı tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.