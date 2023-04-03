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Otelde Yangın Çıktı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Otelde Yangın Çıktı

02.04.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Dipkarpaz’da faaliyet gösteren Burhan’s Otel’in bodrum katında bulunan çamaşır odası içerisinde, muhtemelen çamaşır kurutma makinesinin üzerinde unutulan kıyafetlerin makinenin hava girişini tıkaması ve makinenin ısınıp kıyafetleri tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu; 25 adet sandalye minderi, 1 adet floresan lamba ile kullanılmayan çeşitli eski kıyafetler yanarak zarar görürken, çıkan dumandan dolayı ise çamaşır odasının duvarları islendi. Soruşturma devam etmektedir.

 

 

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