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Otele grup seks baskını!

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18 erkek ve 14 kadın gözaltında...
Otele grup seks baskını!

Tayland'ın Pattaya şehrinde polis ekipleri, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine bir otele baskın düzenledi. Baskında grup seks partisi yaptığı öğrenilen 18 erkek ve 14 hayat kadını gözaltına alındı.

Olay, Tayland’ın Pattaya şehrinde meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri gece saatlerinde bir otele baskın düzenledi. Baskında grup seks partisi yaptığı ifade edilen 18 erkek ve 14 hayat kadını gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar içinde İngiliz, Rus, Avustralyalı ve Amerikalıların da olduğu açıklandı.

Baskın yapılan otelin yöneticisinin de operasyonda gözaltına alındığı belirtildi.

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